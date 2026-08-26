Previsión meteorológica de Asturias para mañana, jueves, día 27 de agosto de 2026

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, jueves, día 27 de agosto de 2026 en Asturias nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes durante las horas centrales, abriéndose claros al final de la tarde cuando tienden a remitir las precipitaciones.

Temperaturas en descenso, más acusado de las máximas. Viento flojo, de componente sur en el interior y variable en el litoral, donde arreciará a moderado del oeste en la segunda mitad del día. Intervalos moderados con rachas fuertes o muy fuertes durante la tarde en cumbres orientales de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 23.

En el mar, viento variable 2 a 4, arreciando a oeste o suroeste 4 a 6 desde el oeste desde la tarde, amainando a 3 a 5 desde la madrugada, tendiendo a Variable al final. Rizada o marejadilla aumentando a marejadilla o marejada. Aguaceros y tormentas por la tarde y al final, con regular o mala