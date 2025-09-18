Primer día de huelga en TUA con el cumplimiento de los servicios mínimos fijados en el 42%

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer día de la huelga convocada por el comité de empresa de Transportes Unidos de Asturias (TUA), compañía concesionaria del transporte urbano en Oviedo, se desarrolla este jueves con el cumplimiento de los servicios mínimos, fijados en el 42% de las rutas. Se trata de la primera de las seis jornadas de paro programadas para los días 18, 19 y 29 de septiembre, en plenas fiestas de San Mateo, así como el 8, 9 y 10 de octubre.

La protesta llega después de que la negociación mantenida el martes entre las partes en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) concluyera sin acuerdo. Desde la dirección de TUA se han pedido disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas y han lamentado la "incomprensión" del comité de empresa, subrayando que "la seguridad es innegociable" en relación con una de las principales discrepancias: la instalación de cámaras de control denominadas 'DriveCam' en los vehículos.

Por su parte, el Comité de Huelga ha criticado duramente ese comunicado empresarial, al que acusa de estar "plagado de información sesgada y medias verdades, con el único objetivo de esconder sus miserias en un burdo intento de eludir sus responsabilidades". Los representantes sindicales cuestionan la implantación del sistema de cámaras, al que consideran un riesgo para la salud del personal y para la seguridad del servicio, ya que funciona mediante inteligencia artificial y rayos infrarrojos durante ocho horas diarias, sin estudio previo de riesgos. Aseguran que genera estrés y distracciones y que puede incidir negativamente en la seguridad de los usuarios.

El comité añade que la empresa ha reconocido que las cámaras se activan ante frenazos o proximidad de objetos, lo que, a su juicio, supone un riesgo permanente en un entorno de tráfico urbano. Además, reclama otras mejoras laborales, como la habilitación de baños en las cabeceras de línea y el abono del plus de conducción al personal de taller.

"El único responsable de haber desembocado en esta situación es la empresa TUA y el Ayuntamiento de Oviedo", concluyen desde el comité, que mantiene la convocatoria de huelga con vistas a las próximas jornadas previstas.