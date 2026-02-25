La primera edición del festival FanMedia Con llega a Oviedo del 20 al 22 de marzo

Archivo - Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo acogerá del 20 al 22 de marzo la primera edición de FanMedia Con, un festival que reúne gaming, cultura geek y pop, divulgación, cómic, música, arte y gastronomía para acercar comunidades digitales al encuentro presencial.

Organizado por The Corvus Clan, con más de ocho millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram, X y Twitch, el evento contará con Daniel Fez como maestro de ceremonias, además de Doctor Fisión, Nexxuz, Cenando con Pablo, Stripmarvel y la exposición de Kryptonia Collectibles, entre más de 50 creadores.

La primera edición del Festival de Cultura Fan y Creación Digital ofrece una programación continua con áreas de gaming y eSports (torneos, juego libre, realidad virtual), juegos de mesa, rol y cartas coleccionables como Magic: The Gathering, además de partidas abiertas y demostraciones.

Se incluyen más de cien horas de charlas y conferencias sobre cine, videojuegos, tecnología, divulgación científica, literatura y creación digital, podcasts en vivo, competiciones, exposiciones artísticas, ilustración, artesanía geek y la muestra de Kryptonia Collectibles.

El festival programa concursos y exhibiciones de cosplay y K-pop, espectáculos musicales en directo, encuentros con más de 50 creadores como The Corvus Clan o Daniel Fez, y talleres gastronómicos temáticos de Juego de Tronos, Star Wars y Harry Potter con chefs Michelin que fusionan cachopo asturiano y cocina japonesa-coreana.