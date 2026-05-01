La primera semana de la nueva Oficina Judicial de Oviedo se salda sin incidencias graves, según el Gobierno asturiano

Oficina en un juzgado - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva Oficina Judicial de Oviedo, puesta en funcionamiento el pasado lunes, ha cerrado su primera semana de actividad con más de 320 vistas judiciales celebradas, sin que se haya producido ninguna suspensión, según ha informado a través de una nota de prensa el Gobierno asturiano, que ha indicado que los primeros días se han saldado sin incidencias graves.

La apertura de esta oficina responde a la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y supone la culminación de la adaptación de todos los tribunales de Asturias a la nueva normativa.

Según el Ejecutivo regional puesta en marcha de la nueva oficina ha supuesto un "importante reto" para la Administración, tanto desde el punto de vista material como logístico. El principal esfuerzo se ha centrado en el traslado de personal y, en consecuencia, de equipamiento y documentación.

De los aproximadamente 500 trabajadores del sector judicial que desempeñan su labor en Oviedo, se estima que cerca de 300 han tenido que cambiar de puesto de trabajo, algunos de ellos incluso entre distintos edificios.

Paralelamente, ha sido necesario realizar las conexiones informáticas y telefónicas de cada uno de los nuevos puestos, un proceso que se encuentra ya prácticamente finalizado.

Pese a la complejidad del dispositivo desplegado, el Principado señala que el servicio público esencial de la justicia ha estado plenamente garantizado en todo momento durante el proceso de implantación.

Asimismo, se ha programado un importante despliegue de actividades formativas, tanto previas como de acompañamiento in situ, con personal especializado durante las primeras semanas de funcionamiento. Un ejemplo de ello es la formación específica impartida a todos los trabajadores de la Sección de Violencia sobre la Mujer, que se desarrolla en las dependencias judiciales desde el pasado martes y se prolongará hasta el próximo lunes.

El mayor impacto en términos de movilidad ha afectado a los trabajadores que hasta ahora prestaban servicio en las sedes judiciales de las calles El Rosal y Pedro Masaveu, quienes pasan a desempeñar su labor, en su mayoría, en el área de Llamaquique. Con ello se avanza en la concentración de todos los servicios judiciales de la capital en esta zona, han indicado desde el Gobierno.

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos tiene prevista una inversión de 400.000 euros para continuar mejorando los edificios judiciales y adaptarlos a la nueva organización.

En la sede de Llamaquique se han concentrado los servicios de ejecución civil, social y contencioso-administrativa, así como el servicio de tramitación de las secciones de lo social y contencioso-administrativo. Además, se han acondicionado los espacios para habilitar más puestos de trabajo y despachos para letrados.

Por su parte, en el antiguo edificio de Telefónica se ubica el Servicio Común de Tramitación de las secciones de lo Mercantil y un grupo de tramitación civil.

El Registro Civil se trasladó hace semanas al Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (Easmu), lo que ha permitido liberar espacio en el Palacio de Justicia. Gracias a ello, el Servicio Común General se ha ubicado en la planta baja del edificio. En el resto de las plantas se distribuyen los Servicios Comunes de Tramitación Civil y Penal, tanto de la Audiencia Provincial como del Tribunal de Instancia, así como el Servicio de Ejecución Penal.

Una vez culminada esta primera fase, está prevista una segunda etapa que incluirá una obra en el Palacio de Justicia para mejorar y ampliar la Sección de Violencia sobre la Mujer. Esta ampliación permitirá contar con tres nuevas salas: una sala de vistas propia, una sala amable para la toma de declaración de las víctimas y una sala de espera independiente, que evitará la confrontación visual entre la víctima y el agresor.

La reforma incluye el traslado de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, actualmente ubicada en la sede del Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, al Palacio de Justicia.