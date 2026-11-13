La Primitiva deja un premio de más de 65.000 euros en Gijón

Archivo - Lotería - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en la Administración de Loterías número 26 de Gijón, situada en la calle Aguado, 15, ha resultado premiado con 65.311,98 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, al ser uno de los tres acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario).

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 21, 4, 10, 45, 32 y 33, con el 24 como complementario y el 9 como reintegro. El número del Joker ha sido el 6606881. La recaudación del sorteo ascendió a 10.357.207 euros.

Los otros dos boletos premiados en esta categoría han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Bornos (Cádiz) y en el despacho receptor 30.435 de Ferrol (A Coruña).

En el sorteo no han aparecido boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que el fondo destinado a ambas se acumula para el próximo sorteo, en el que un único acertante podría ganar un bote de 9,8 millones de euros.