El Principado abonará el bono social térmico de 2025 a cerca de 28.000 personas entre mayo y junio

Archivo - Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar abonará entre los meses de mayo y junio el bono social térmico correspondiente a 2025 a cerca de 28.000 personas, lo que representa el 65% del total de beneficiarios con derecho a esta ayuda destinada a compensar los gastos de calefacción, agua caliente o cocina en hogares vulnerables.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la implantación de nuevos procedimientos administrativos permitirá adelantar los pagos y agilizar su tramitación, además de reforzar la seguridad en las operaciones.

En total, el número de beneficiarios asciende a 43.167, un 3% más que en 2024, lo que consolida la tendencia al alza desde que la consejería asumió la gestión del programa en 2020, cuando se contabilizaban 32.127 personas. En este periodo, el incremento alcanza el 34%.

En cuanto a la inversión, el aumento ha sido más acusado, al pasar de 2,6 millones de euros en 2020 a más de 10 millones previstos para 2025.

Además de los pagos previstos en mayo y junio, la consejería completará posteriormente el abono a cerca de 10.000 personas con datos pendientes de subsanación de ejercicios anteriores y a otras 5.000 nuevas beneficiarias cuya información bancaria se encuentra en proceso de verificación.

El Principado ha puesto en marcha un nuevo sistema que permite contrastar directamente los datos bancarios con las entidades financieras, verificando la titularidad y el IBAN antes de ordenar el pago. Este mecanismo reduce devoluciones, acorta plazos de tramitación y añade una mayor protección frente a posibles fraudes.

PAGOS PENDIENTES

En relación con los bonos pendientes de años anteriores, la consejería ha iniciado una campaña informativa dirigida a más de 13.000 personas que aún tienen ayudas por cobrar correspondientes a 2022, 2023 y 2024, muchas de las cuales también tienen derecho a la prestación en 2025.

El primer listado de personas que deben actualizar sus datos ya está disponible y, en las próximas semanas, se publicarán los restantes. La información puede consultarse en los portales oficiales https://prestacionesasturias.es y https://socialasturias.asturias.es. Además, se han enviado comunicaciones por correo electrónico y mensajes de texto a los afectados.

Para facilitar la actualización de los datos bancarios, el Principado ha habilitado tres vías: la gestión electrónica a través del portal miPrincipado, la atención presencial en oficinas de Oviedo, Gijón y Avilés y en sedes territoriales de servicios sociales, y la presentación de documentación en registros oficiales.

Las personas que no actualicen su información antes de final de año recibirán un requerimiento formal y, en caso de no atenderlo, su expediente podrá ser archivado.

La consejería recuerda la importancia de mantener actualizados los datos personales y bancarios para evitar retrasos en la tramitación de prestaciones.