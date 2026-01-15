El Principado abre la primera escuelina autonómica de la ciudad en el Colegio Público Asturias

Apertura de la escuelina 'Los Nuberinos,' situada en el Colegio Público Asturias, en el distrito Gijón-Sur. - GOBIERNO DE ASTURIAS

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha abierto este jueves la escuelina 'Los Nuberinos,' situada en el Colegio Público Asturias, del distrito Gijón-Sur.

Esta, según una nota de prensa del Principado de Asturias, se convierte en la cuadragésimo quinta de la nueva red pública, autonómica y gratuita y la primera que el Principado construye en el municipio gijonés.

La escuelina, que consta de tres unidades, dispone de 31 plazas. Los niños, de cero a tres años, se irán incorporando progresivamente, a partir de las 9.00 horas, dentro del periodo de adaptación. El personal está compuesto por una directora y seis técnicas de educación infantil (TEI), dos por cada unidad.

La obra fue encargada por el Principado a la empresa Citanias y tuvo un coste de 372.529 euros, con financiación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La escuela ocupa la planta baja del colegio y posee un acceso independiente. Además de las tres aulas dotadas con un aseo cada una, el centro dispone de un cuarto baño adaptado y tres salas para reuniones, la dirección y una polivalente.

En esta última se prestará el servicio de comedor. También cuenta con un patio de juegos y una zona exterior urbanizada. En total, suma casi 400 metros cuadrados de superficie construida.

Por otro lado, el Principado tiene programadas otras tres escuelinas en Gijón, dentro de la fase II de la red. Por un lado, está la de Montevil, de cuatro unidades, que se encuentra en fase de ejecución.

También están a punto de recibir los proyectos de las previstas en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya, de dos unidades cada una. Además, el Ayuntamiento de Gijón está construyendo otro centro en el barrio del Llano, que asumirá el Principado en cuanto esté concluido.

Con esta nueva apertura, la red autonómica de 0 a 3 años está formada por 45 escuelinas/escolías, 23 de la fase I y 22 municipales ya integradas. Este mes está prevista la inauguración de Los Ablaninos, en Allande.

Al igual que en Gijón, en febrero comenzarán su andadura la escolía El Cabás, de Tapia de Casariego, y las escuelinas Les Xanines, de Caravia, y El Reblincu, de Quirós. Todas ellas forman parte de la fase I de la red, excepto la de Allande, incluida ya en la segunda.