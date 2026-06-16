El Principado actuará sobre deficiencias detectadas en el puerto de Cudillero con un proyecto de más de 500.000 euros

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OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha confirmado que el Principado actuará ante la existencia de deficiencias en algunos puntos del dique y la escollera del puerto de Cudillero

En una comisión parlamentaria y a preguntas del PP ha dicho que las inspecciones técnicas realizadas han puesto de manifiesto problemas estructurales "significativos" en la infraestructura portuaria.

Según ha explicado Calvo, se "han identificado cavidades y pérdidas de apoyo que generan corrientes de agua hacia el interior de la dársena y afectan al entorno de los pantalanes", lo que ha motivado la elaboración de un proyecto específico para solventar estos inconvenientes.

La administración asturiana ha desarrollado una solución técnica para abordar estas deficiencias mediante una intervención que, tal como ha detallado el consejero, "saldrá a lo largo de aproximadamente 75 metros del tramo más afectado del dique y consistirá en el sellado de los huecos mediante sacos de geotestil inyectados con hormigón marino de rápido fraguado, estabilizando la estructura y eliminando los flujos de agua".

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 526.132 euros y ha sido ya redactado y aprobado por la administración autonómica. Respecto al calendario de ejecución, el consejero ha indicado que "la previsión es que se licite este mismo verano y la actuación sea lo más rápida posible".