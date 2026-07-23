El Principado adjudica por la mejora estructural de la carretera AS-343, que comunica Llanes y Ribadedeva

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 1.170.840 euros a la empresa Asturviesca las obras de mejora estructural en la carretera AS-343 (Puertas-Panes) para reforzar la seguridad de la vía que comunica Llanes con Ribadedeva. El plazo de ejecución previsto es de diez meses.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, el Gobierno asturiano afronta una actuación que en 2023 tuvo que paralizarse al detectar problemas estructurales que obligaron a elaborar un nuevo proyecto con "soluciones técnicas más ambiciosas para fortalecer las condiciones de seguridad de la vía".

La nueva hoja de ruta recoge la ejecución de 14 estructuras de diferente tipología (como muros o escolleras) para reforzar estructuralmente la carretera. Así, está prevista la ejecución de muros de hasta 63 metros de longitud en algunos puntos con el fin de consolidar el armazón de la vía.

Los trabajos se ejecutarán en diferentes puntos, ubicados entre los kilómetros 0,6 y 17,1. También se intervendrá en los elementos de seguridad y señalización, como barreras, balizas, marcas viales y señales verticales.