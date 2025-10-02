El Principado advierte del retroceso en la acción humanitaria global por los recortes presupuestarios

La directora general de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Coto, en una jornada sobre acción humanitaria organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Madrid. - PRINCIPADO

La directora general de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Coto, ha alertado este jueves en Madrid del "preocupante retroceso" que atraviesan las políticas de acción humanitaria a nivel global, debido a los recortes presupuestarios y a la crisis de liquidez que afecta a numerosos países.

Coto ha participado en una jornada organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en la que se ha abordado la transformación del sistema humanitario desde la cooperación autonómica. En la mesa redonda titulada 'Experiencias y reflexiones en el marco de la transformación del sistema humanitario desde la cooperación autonómica', ha lamentado la tendencia mundial a reducir los fondos destinados a cooperación, señalando como ejemplos el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el retroceso de la ayuda oficial al desarrollo en países como Alemania, Reino Unido y Francia.

La directora ha puesto el foco en los efectos de estos recortes, especialmente en sectores clave como la salud, y en concreto, la salud sexual y reproductiva. "Según datos de Naciones Unidas, 712 mujeres fallecen cada día durante el embarazo o el parto, lo que equivale a una muerte cada dos minutos", ha indicado.

Durante su intervención, ha reivindicado la cooperación al desarrollo como una política pública esencial, aludiendo directamente al conflicto en Palestina: "Hablar de genocidio en Palestina es hablar de derechos humanos, de necesidades humanitarias, de construcción de paz y de los derechos de mujeres e infancia. Todo eso es cooperación al desarrollo", ha subrayado.

Coto ha abogado además por el fortalecimiento de las organizaciones locales en los países del Sur Global, como respuesta ante "la ola reaccionaria que amenaza los derechos de la ciudadanía en territorios vulnerables y con democracias frágiles". También ha defendido la incorporación de la prevención de riesgos de desastres en la acción humanitaria, especialmente en relación con las crisis derivadas del cambio climático.

También ha destacado la necesidad de aplicar "un enfoque feminista" en la acción humanitaria, con el objetivo de garantizar los derechos de mujeres y niñas, prevenir la violencia de género en situaciones de emergencia, crear espacios seguros para organizaciones de mujeres y promover su participación en las respuestas humanitarias.

En cuanto a la cooperación asturiana, Coto ha recordado que el Principado destina este año 1,5 millones de euros a acción humanitaria, lo que representa el 21% del presupuesto total de la Agencia (7.089.000 euros). Desde 2019, esta inversión se ha mantenido estable, oscilando entre el 20% y el 25% anual.

Desde la puesta en marcha de la convocatoria específica en 2021, la Agencia Asturiana de Cooperación ha financiado 30 proyectos en 15 países, entre ellos Kenia, Palestina, Malí, Honduras, Haití, Siria, Ucrania o Bangladesh, con un alcance total de 677.216 personas beneficiadas, más de la mitad mujeres