El Principado afirma que el proyecto de presupuestos de 2026 evidencia su respaldo a la Universidad de Oviedo

Borja Sánchez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha afirmado este martes que el proyecto de presupuestos para 2026 aprobado por el Ejecutivo evidencia su respaldo a la Universidad de Oviedo.

Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de Presidencia para hablar de las cuentas de su departamenteo, con un presupuesto de 621,8 millones, de los que 256,4 (más del 41%) se destinarán a impulsar las políticas de educación superior, atracción de talento, consolidación de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como al avance de los polos de innovación.

Sánchez ha destacado la extensión de la gratuidad de la matrícula, mejoras salariales para el profesorado, financiación para equipamientos científico-tecnológicos y la puesta en marcha de tres centros mixtos de investigación.

La Consejería dirigida por Sánchez afronta 2026 tras la asunción de las competencias de Industria y Comercio en su departamento. En la citada rueda de prensa Sánchez ha querido centrarse en dos grandes ejes, Universidad e I+D+i, para resaltar la "apuesta decidida" del Gobierno de Asturias por garantizar la educación superior como un derecho universal y situar la innovación como el "factor clave" de la transformación económica de la comunidad.

El apoyo a la Universidad de Oviedo, ha señalado, se traduce en más de 193 millones, de los que casi 181 corresponden al contrato programa. Con un incremento medio del 3%, este respaldo garantiza la estabilidad financiera de la institución, según Sánchez.

Una de las principales novedades es la extensión de la gratuidad de la matrícula universitaria. El alumnado podrá cursar gratis cualquier grado en la Universidad de Oviedo, siempre que mantenga un rendimiento académico adecuado. Además, los estudios oficiales de máster serán gratuitos en función de los umbrales de renta familiar, aún por definir.

El Principado reserva para esta medida 4,2 millones, una cantidad ampliable en función del número de beneficiarios, y da un paso decisivo hacia la universalización de la educación superior.

Además de la matrícula gratuita, se mantiene la congelación de precios públicos en todos los estudios y se incorporan las becas salario para jóvenes en situación de vulnerabilidad y con expedientes excelentes.

Otra medida que ha destacado es la actualización del complemento retributivo autonómico del profesorado, con una partida específica de 2,3 millones. Este incremento, largamente demandado por el personal docente, permitirá equiparar las cuantías de los tramos autonómicos a las estatales hasta los 1.729 euros por tramo de docencia y de investigación al año.

La Universidad contará también con un millón para la mejora de infraestructuras científicas y 700.000 euros para incorporar talento docente e investigador dentro del programa nacional María Goyri.

Además, a lo largo de 2026 se pondrá en marcha, a través de la Agencia Sekuens, un mecanismo que permitirá atraer solicitudes de proyectos de excelencia científica del Consejo de Investigación Europeo que, una vez superado el exigente proceso de concurrencia competitiva, hayan quedado sin financiación. Se trata de atraer proyectos de investigación en la frontera de conocimiento para que se desarrollen en la Universidad de Oviedo.

PROYECTOS SINGULARES

El presupuesto consigna 8,1 millones al desarrollo de polos de innovación y a propuestas que persiguen atraer nuevas empresas e industrias a Asturias. Ya hay varios proyectos en marcha gestionados por la Agencia Sekuens, como la Manzana del Talento (Avilés), la bioincubadora de alta tecnología (Oviedo), el polo de innovación Mar Cantábrico (Valdés) o los programas para dar nueva vida a los pozos mineros. A ellos se sumará otro vinculado a la industria audiovisual: La Favrica, dotado con 500.000 euros para impulsar industrias culturales.

"Este presupuesto consolida la transformación iniciada en el sistema asturiano de ciencia e innovación. Apostamos por la excelencia, el talento y la colaboración público-privada para convertir la ciencia en conocimiento, empleo y actividad económica", ha valorado Sánchez.

NUEVOS CENTROS PÚBLICOS

Nuevos centros públicos de I+D. Como novedad, se pondrán en marcha tres centros mixtos de investigación entre el Gobierno del Principado y la Universidad de Oviedo.

Como punto de partida se destinarán 700.000 euros. Estas entidades dispondrán de autonomía de gestión y serán más competitivas en el ámbito nacional. Serán relativos a investigación sobre el cáncer, cislunar y sobre el origen de la vida.

Por otro lado, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) prevé contar con las primeras figuras del cuerpo superior de investigación del Principado. El objetivo es convocar cinco plazas vacantes para captar talento y funcionarizar 18 puestos que han superado la estabilización.