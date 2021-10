El Principado afirma que los proyectos para fondos europeos son "de región" y destaca el "consenso" para la Zalia

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha afirmado que los cincos proyectos estratégicos seleccionados para optar a los fondos europeos, que suman más de 2.900 millones, son "de región" y no están concentrados solo en Gijón, aunque ha destacado el "amplio consenso" para el relativo a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cárcaba ha respondido a las preguntas de los medios relativas a la concentración de los proyectos en la zona de Gijón. En ese sentido, uno de los proyectos es 'Asturias Conectada', con un importe estimado de 374 millones y que busca el despliegue y consolidación de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA), dotándola de todas las infraestructuras necesarias para su pleno desarrollo.

Por otro lado, 'Asturias Industrial', con un desembolso estimado de 1.070 millones, es la iniciativa conocida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez y la familia Mittal en julio. A ellos hay que sumar 'Asturias Renovable', con un cálculo de 898 millones, para el despliegue de las energías renovables y del desarrollo de su cadena de valor; 'Asturias Origen', con una cantidad prevista de 522 millones y que tiene su base en el sector primario asturiano; y 'Asturias, territorio digital', con un importe estimado de 81 millones.

Cárcaba ha indicado que estos cinco grandes proyectos "tienen potencia tractora y transformadora" y son "susceptibles de recibir financiación". "No quiere decirse que no haya otros proyectos estratégicos para la región, pero por diversos motivos no tienen encaje en esta convocatoria, pero si pueden acudir a otras fuentes de financiación para que puedan salir adelante", ha resaltado.

En ese sentido, la consejera de Hacienda ha indicado que las prioridades "son bastantes globales" al tratarse de proyectos que, en su conjunto, "son de región". Además, ha señalado que hay un proyecto público sobre el que hay un "amplio consenso" como la Zalia "por su carácter de transformación".

"Luego hay una serie de proyectos de ámbitos diversos, que no están concentrados solo en una parte de la región", para destacar los proyectos que engloban al sector agroalimentario o el digital, que incluyen a todo el territorio.