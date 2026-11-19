Cartel Xuntoiro. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, en colaboración con el Ayuntamiento de Boal, ha organizado la quinta edición del 'Xuntoiro', un encuentro que busca "dar visibilidad a la creación contemporánea en eonaviego y propiciar la colaboración entre los distintos sectores culturales que trabajan en esta lengua". La cita se celebrará entre este viernes y el 22 de noviembre y tendrá como principal escenario la Casa de Cultura.

Tras su paso por Vegadeo, La Caridad (El Franco), Santa Eulalia de Oscos y Castropol, el 'Xuntoiro' llega este año a Boal con una programación que combina la recuperación del patrimonio cultural del occidente con nuevas formas de expresión artística. La iniciativa busca favorecer el uso social del eonaviego y generar espacios de encuentro entre creadores, asociaciones y público de distintas generaciones.

La programación comienza este viernes con dos actividades dirigidas al alumnado del centro educativo Carlos Bousoño. Se trata de una charla y un concierto de Ramsés Iglesias y Ambás sobre la música tradicional cantada en eonaviego, a las 12.30 horas, y la proyección del documental A Cantinera, dedicado a Os Alonso de Miudes, a las 14.30 horas.

Por la tarde, la Casa de Cultura acogerá la grabación del videopódcast 'Llavadoiro', a las 16.00 horas; el taller intergeneracional de collage 'As nosas nías', a las 17.00 horas; la proyección del documental 'Nía', a las 18.00 horas, y un taller de elaboración de rapón a cargo de Elio Fernández, a las 19.00 horas. La jornada concluirá con un concierto de Vero Rubio, con canciones y versiones en eonaviego, que comenzará a las 20.00 horas.

El sábado, de 10:30 a 13:30 horas, se grabarán una canción y su videoclip en el marco de la iniciativa Versióis Eonaviegas. A las 12:00 horas, la biblioteca acogerá el taller de literatura infantil Breve inventario dos seres escondidos, a cargo de Miguel Monteavaro. A las 17:00 horas se celebrará un encuentro poético con la presentación de los libros El filo que nun se coséu, de Carmen Siñeriz, y Péndula, de Natalia Riego y una charla participativa sobre literatura oral en el Eo-Navia a cargo de María del Carmen García, una hora más tardes.

Esta segunda jornada se cerrará con una nueva proyección de A Cantinera, a las 19:00 horas, y la actuación de Proyecto Alonso, una hora después. La formación está integrada por músicos del Eo-Navia y ha sido creada expresamente para la ocasión.

Finalmente el domingo, a las 11:00 horas, partirá de la Casa de Cultura un paseo guiado por la localidad, en el que se incorporarán nuevas obras al proyecto Camíos de versos y llouxas, promovido por la asociación Forum Bual 3000. La actividad incluirá un recital poético de Miguel Rodríguez Monteavaro.

A las 16:30 horas del domingo se representará la obra Fendo amigos, a cargo del grupo teatral Cioyo de Castropol, a la que seguirá a las 18:00 horas el cuentacuentos Nía, un mundo en Armonía, de Jacinta Martín, en la biblioteca y la proyección del documental El noso río, de Barenta Social, a las 19:00 horas.

El 'Xuntoiro' concluirá a las 19:30 horas con la gala Noites de Pollavilla, que combinará entrevistas, poesía y música en directo, con la participación, entre otros, de Bacotexo, Amarradizo, Xuntoiro de Nías y Forum Bual.