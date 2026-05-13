El Principado celebra el Día Internacional de los Museos este fin de semana con una treintena de actividades

Archivo - Exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Asturias - LUIS HERNANDO/MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte se suma un año más a la celebración del Día Internacional de los Museos que se conmemora el 18 de mayo, con una programación especial que ofrecerá una treintena de actividades en todo el territorio, centradas sobre todo en el fin de semana previo.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la propuesta incluye talleres, visitas guiadas, conciertos, experiencias inmersivas, actividades familiares y jornadas de puertas abiertas y con eventos diseñados específicamente para público infantil, familiar y adulto.

Los eventos abarcan una amplia gama de materias, como el patrimonio, la arqueología, la paleontología, el arte, la música y la tradición etnográfica. Entre las propuestas programadas por los diferentes equipamientos culturales destacan las visitas a los laboratorios y litotecas del Museo del Jurásico de Asturias, donde el público podrá conocer el trabajo científico que desarrollan.

También se podrá participar en talleres infantiles de preparación e interpretación de fósiles, disfrutar de audioguías familiares protagonizadas por la dinosauria Devi y la paleontóloga Laura Icnita, y asistir a la visita de Pablo Puerta, técnico en Paleontología y responsable de logística del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew (Argentina), que tomará parte en la nueva campaña de excavación del dinosaurio hallado en la playa de Vega.

Además habrá visitas guiadas gratuitas y un taller para conocer el trabajo que se realiza en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. En el Parque de la Prehistoria de Teverga se mostrará cómo hacían fuego los primeros humanos y habrá visitas guiadas a la Cueva de Cuevas y entrada gratuita a todo el equipamiento. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime Pepe el Ferreiro ofrecerá música y actividades junto a la Asociación Cultural El Carpio y acogerá la entrega de sus premios literarios y un concierto del dúo Mestura.

La programación se amplía, además, a otros equipamientos museísticos y culturales asturianos. Así, el Museo Arqueológico inaugurará el viernes la exposición Del Mediterráneo al Pacífico. El legado arqueológico de Manuel Bayón, una muestra integrada por más de doscientas piezas arqueológicas procedentes de distintas culturas del Mediterráneo antiguo y del mundo precolombino.

Por su parte, el Museo de la Minería y la Industria de Asturias (MUMI) celebrará el día 19 una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas a su exposición permanente. También participa en la celebración el Museo de Bellas Artes de Asturias, que organiza talleres sensoriales, visitas temáticas y actividades participativas para distintos públicos.

El Museo Evaristo Valle celebrará jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y propuestas participativas vinculadas al arte y la naturaleza, mientras que el Museo del Oriente de Asturias propone recorridos sobre arquitectura indiana y memoria social, y el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano ofrecerá experiencias inmersivas con realidad virtual para viajar al siglo IX y descubrir este patrimonio desde una perspectiva innovadora.

La información completa sobre horarios, reservas y características de las actividades puede consultarse en la página web de cada equipamiento cultural y en la programación que se adjunta.