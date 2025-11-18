El Principado celebra que obras escritas en asturiano puedan optar a los Premios Nacionales de Literatura

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado celebra que las obras escritas en lengua asturiana puedan optar a los Premios Nacionales de Literatura a partir de 2026. Según ha informado el Gobierno asturiano en una nota de prensa, esa decisión, anunciada en el Congreso de los Diputados por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, supone un "hito histórico que reconoce explícitamente el valor creativo y cultural del asturiano dentro de la pluralidad lingüística del Estado".

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha mostrado su satisfacción por esta medida. "Asturias venía reclamando este paso de forma reiterada en reuniones mantenidas con el Ministro desde comienzos de la legislatura y hoy se da cumplimiento a esa petición", ha dicho.

Desde 2024, el Ministerio ya permite que las obras en lenguas con reconocimiento estatutario, como el asturiano, accedan a las ayudas estatales para la creación literaria. Estas políticas se han ampliado a otros programas de apoyo al sector del libro, la lectura, la traducción, la edición y el cómic, así como a la presencia de autores y obras en ferias internacionales.

La consejería subraya que esta decisión es coherente con los principios del Plan de Derechos Culturales del Ministerio, que promueve la actividad en todas las lenguas del Estado y garantiza su presencia en los espacios de creación y exhibición.