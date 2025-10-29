El Principado se compromete a luchar contra la soledad no deseada con una estrategia que recoge numerosas medidas

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar presentó este miércoles la Estrategia Asturiana sobre la Soledad no Deseada (2025-2030) que incorpora un conjunto de medidas para detectar, prevenir y facilitar apoyos a las personas que sufren el creciente problema del aislamiento involuntario. El Gobierno de Asturias inició hace tiempo la lucha contra el aislamiento involuntario. En esta legislatura, distribuirá 16 millones entre los ayuntamientos para atajar este problema.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, han explicado en un acto celebrado en los Cines Foncalada, en Oviedo, los principales objetivos del texto.

Se trata de un documento orientado a todas las personas que se encuentren en riesgo o en situación de soledad no deseada, en cualquier momento de su vida. También identifica factores, situaciones o coyunturas que incrementan de forma significativa la probabilidad de enfrentar este problema, entro otros, vivir en aislamiento o en contextos de baja densidad poblacional, dificultades económicas o exclusión social, condiciones de salud, discapacidad o dependencia; vulnerabilidad emocional, violencia, abuso o discriminación, o falta de acceso a las tecnologías de la comunidad.

La estrategia plantea una intervención basada en tres ejes estratégicos que pasan por la Detección y conocimiento; la sensibilización, prevención e intervención y la innovación y trabajo en red.

Entre las acciones previstas destacan un estudio para conocer la dimensión y evolución del problema en Asturias, así como la incorporación de un baremo en la historia social única electrónica para detectar casos de forma temprana. También se pondrá en marcha la plataforma COVA, un coordinador virtual basado en inteligencia artificial que permitirá, por ejemplo, que los servicios sociales realicen llamadas telefónicas a las personas usuarias para conocer su estado de salud física y emocional e informar sobre los distintos servicios y ayudas disponibles, así como generar alertas que se derivarán a los servicios competentes.

Otras iniciativas previstas son la ampliación del programa Rompiendo distancias para incorporar a la juventud del medio rural y la creación de una cátedra de soledad no deseada junto con la Universidad de Oviedo para generar conocimiento, sensibilización y propuestas innovadoras.

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, señaló que enfrentar la soledad "es un desafío colectivo que requiere la implicación de todos los niveles institucionales, la sociedad civil y cada persona que cree en una Asturias más humana, más cercana, y más justa".

"Esta nueva estrategia es una hoja de ruta construida desde la participación activa, con las aportaciones de administraciones públicas, entidades sociales, colectivos ciudadanos y el ámbito académico, que va más allá del diagnóstico y que propone soluciones concretas, innovadoras y adaptadas a la diversidad de situaciones que enfrentamos en Asturias", señaló.

Marta del Arco se ha referido, asimismo, a los "pequeños gestos cotidianos" que promueve su departamento y que pueden tener gran impacto social, como los cafés comunitarios, las rutas saludables en grupo, los clubes de lectura y los espacios de encuentro en centros sociales.

"No son ejemplos anecdóticos, son prueba de que cuando hay voluntad política, recursos y compromiso social, las cosas cambian para mejor", dijo.

En 2024, Asturias tenía 153.044 hogares formados por una sola persona, el 72% mujeres, y el Instituto Nacional de Estadística estima que en 2039 se superarán los 192.000. Esto supone que, en esa fecha, cuatro de cada diez hogares serán unipersonales.

Por otra parte, más del 28% de la población asturiana supera los 65 años. El Principado es, junto con Castilla y León, la comunidad en la que este fenómeno es más acusado. Los mayores de 65 años representan ya más del 43% del total de quienes viven solos y las predicciones apuntan a que este porcentaje seguirá aumentando.