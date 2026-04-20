Rehabilitación energética de edificios en Asturias: aprobados 5,2 millones para 27 comunidades de propietarios

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la concesión de 5.242.695 euros en ayudas para la rehabilitación energética de edificios de 27 comunidades de propietarios. Esta inversión permitirá modernizar la envolvente térmica y los sistemas de calefacción de los inmuebles para reducir el consumo de energía y las emisiones contaminantes en el parque residencial asturiano.

Las subvenciones se enmarcan en el Real Decreto 853/2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuentan con financiación de fondos europeos Next Generation. El programa prioriza aquellas intervenciones en inmuebles de uso residencial que acrediten una mejora de la eficiencia, especialmente mediante la renovación de fachadas y cubiertas. Las cuantías asignadas oscilan entre los 63.000 y los 425.136 euros por bloque, en función del ahorro energético alcanzado.

Las subvenciones financian hasta el 80% del coste de las obras, siempre que se acredite un ahorro mínimo del 30% en el consumo de energía primaria no renovable. En términos generales, la cuantía puede situarse entre 6.300 y 18.800 euros por vivienda y depende del nivel de mejora energética conseguido.

Entre las actuaciones financiables figuran la mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas, la incorporación de energías renovables como la solar o la aerotermia, y la modernización de los sistemas de calefacción y refrigeración. Estas intervenciones permiten no solo reducir la factura energética de los hogares, sino también mejorar el confort y la resiliencia de los edificios.

Además, las ayudas cuentan con ventajas fiscales: están exentas de tributación en el IRPF y no computan como ganancia patrimonial, y pueden complementarse con deducciones fiscales de hasta el 60% para la parte no subvencionada.