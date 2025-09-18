El Principado concede el sello de movilidad segura a cinco empresas y entidades por su compromiso con la prevención. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha reconocido el compromiso con la prevención de riesgos laborales de cinco empresas y entidades a través de la concesión del Sello de Movilidad Segura en su octava edición. El Hospital Álvarez-Buylla, el Club Asturiano de Calidad, y las empresas Eurolab Alimentaria, Transportes Bimenes y Transportes Zapico son las entidades que han recogido este jueves los certificados por su labor en materia de seguridad vial en el trabajo.

Este programa, promovido por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) y la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias (DGT), reconoce a las empresas que implementan planes de movilidad segura y sostenible con el objetivo de es reducir los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo, según ha informado el Principado en nota de prensa.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha lamentado al inicio del acto el fallecimiento ayer de un trabajador en un accidente de tráfico tras finalizar su jornada laboral en las tareas de restauración de la antigua mina de Buseiro. "Los accidentes in itinere es una de nuestras preocupaciones y ejes de actuación en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales", ha dicho.

El consejero ha agradecido tanto a las nuevas organizaciones que se incorporan a este sello como a las que llevan años formando parte del programa -casi un centenar de organizaciones- la disposición y compromiso con la seguridad laboral vial. "Necesitamos planes de movilidad y medidas concretas y específicas, ajustadas a la realidad y entorno del centro de trabajo para poder erradicar los relacionados con desplazamientos dentro de la actividad laboral", ha indicado.

El acto del IAPRL coincide con la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que este año se celebra bajo el lema "Movilidad para todas las personas" y este año ha incorporado la entrega de premios en la modalidad de fotografía vinculada a la seguridad en la movilidad.