El Principado concluye la mejora del vial de acceso a Sabadía, en Santo Adriano

Obras realizadas en el vial de acceso a Sabadía, en Santo Adriano. - PRINCIPADO

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido la mejora del vial de acceso a Sabadía, en Santo Adriano, tras invertir 84.451 euros. El director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, acompañado por la alcaldesa del municipio, Elvira Menéndez, ha visitado hoy los trabajos.

La actuación se ha centrado, tras la limpieza general del vial y la regularización de la plataforma, en renovar el sistema de drenaje, adecuar las cunetas hormigonadas y los caños. También se ha mejorado la franja junto a los bordillos de la calzada que recoge y canaliza el agua de lluvia.

A la altura del punto kilométrico 0+941 se ha construido una escollera de siete metros de longitud y metro y medio de altura. Posteriormente se asfaltó el vial y se completó la actuación con la instalación de nueva señalización horizontal.