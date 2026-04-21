El Principado confía en que la jurisdicción europea les apoye en su reclamación sobre el peaje del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha indicado este martes que el Gobierno ha pasado hacia una nueva etapa en lo que a la petición del rescate del peaje del Huerna acudiendo al ámbito jurídico. "Lo haremos en la jurisdicción española, trabajaremos para que llegue a la jurisdicción europea y estoy convencido de que se logrará ese objetivo más pronto que tarde", dijo Calvo.

Calvo respondía así al diputado de Vox, Gonzalo Centeno, al que ha replicado que "donde Vox ve evidentemente una falta de interlocución, el Principado lo que ve evidentemente es un desacuerdo".

"Lo que espero es que nos respalden y que se olviden de sacar rédito del desencuentro con el Ministerio de Transportes. La posición del Gobierno de Asturias no se va a mover, es absolutamente sólida, así que vamos a ir hasta el final y confiamos además en que con el respaldo de la Comisión Europea. La jurisdicción nacional tiene sus tiempos, la europea tiene los suyos y seguramente sea Europa quien nos ayude a resolver este asunto con mayor brevedad", dijo Calvo.

Centeno ha indicado que lo que más le indigna de toda esta cuestión relacionada con el peaje del Huerna es "la hipocresía y el cuento para niños tontos de las bonificaciones", ya que según los datos de control presupuestario la media de ejecución real de las partidas destinadas a subvencionar el viaje del Huerna ha rondado entre el 30 y el 40 por ciento en el año 25.

"En los últimos 10 años el Estado ha dejado de gastar y por tanto ha recuperado para su caja común cerca de 45 a 50 millones de euros que estaban destinados por ley a abaratar el peaje de Huerna vía bonificaciones, es indecente. Mientras tanto a entretener a los ciudadanos con la batallita política y el cuento de las alianzas de civilizaciones", dijo el diputado de Vox.

Ha incidido Gonzalo Centeno en que el gobierno central actual está defendiendo jurídicamente en Bruselas la decisión tomada en el año 2000, por lo tanto en la actualidad "la única esperanza de los asturianos no está en Madrid sino en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la pórroga".