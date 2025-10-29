El Principado confía en que el plan de reestructuración de Duro Felguera suponga "la tabla de salvación" de la compañía

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Panieceres; la vicepresidenta, Gimena Llamedo; la vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio de Gijón, Teresa Fernández; y el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha expresado este miércoles su confianza en que el plan de reestructuración presentado por Duro Felguera suponga "la tabla de salvación" para una compañía "emblemática" y de "gran relevancia" para la historia industrial de la región.

Llamedo se ha pronunciado sobre la situación de la compañía al ser preguntada por los periodistas tras la presentación de un nuevo convenio de colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha dicho que "lo que toca ahora es arrimar el hombro, ayudar a que tenga un plan de viabilidad, aunque a veces haya que tomar decisiones drásticas".

Paniceres ha destacado que "una empresa en crisis nunca es una buena noticia, porque genera pérdida de competitividad y empleo". No obstante, ha valorado la venta de Duro Felguera a Serveo, empresa especializada en la gestión de servicios eficientes y sostenibles, de diez contratos de operaciones y mantenimiento por 1,5 millones de euros, en una operación que incluye la subrogación de cerca de 200 empleados vinculados a dichos servicios.

"Es una buena noticia que esos puestos de trabajo se mantengan y que el traspaso sea a una compañía con solvencia y acreditación", ha afirmado a los medios, subrayando la importancia de asegurar la estabilidad laboral en una empresa que arrastra una crisis desde hace años.

Paniceres ha recordado que desde la Cámara de Comercio ya habían alertado "este verano" de que "íbamos a tener un problema con nuestras ingenierías", "cada una con su problemática individual". Ha insistido en que la situación de Duro Felguera es un ejemplo del momento complejo que atraviesa el sector industrial en Asturias y ha reiterado la necesidad de "arrimar el hombro" para apoyar a las empresas estratégicas para la región.