El Principado confirma la solicitud de Sunwafe para ser declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, visita la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sánchez cree una buena noticia que Costco quiera implantarse en Asturias

GIJÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha confirmado este jueves la solicitud de Sunwafe para ser declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), con respecto a su propuesta para implantar una fábrica de obleas de silicio en Gijón.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

"Está planteando un proyecto muy ambicioso para Asturias en el ámbito de las obleas de silicio, que es el componente necesario para los paneles fotovoltaicos acaba de presentar su solicitud como proyecto PIER", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que ahora se comienzan a recoger frutos de la apuesta de ligar la ciencia a la transformación industrial y el empleo.

Al tiempo, ha destacado el interés que despierta Asturias como territorio para invertir, con 940 compañías creadas entre enero y julio de este año. Esto supone un 0,11 por ciento más que en 2024. Solo en el mes de julio, ha matizado, se han creado 127 nuevas empresas en Asturias, lo que supone un 11 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Ha aludido, también, a los buenos datos en el ámbito laboral y en la creación de compañías. Según él, el pasado mes de julio se redujo el desempleo por debajo de los 50.000 parados y fue el noveno mejor mes de la serie histórica con cerca de 400.000 afiliados a la Seguridad Social. "Son datos que no se veían desde 2007 y 2008", ha recordado el consejero.

Por lo que respecta a la creación de empresas, ha apuntado que, en 2024, Asturias fue la cuarta comunidad autónoma con más crecimiento, con 1.492 nuevas empresas.

"Son datos que ponen a Asturias como un lugar atractivo para invertir", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que hay diferentes inversiones en grados maduros en sectores que van desde lo industrial a lo energético.

Preguntado sobre Costco, ha considerado como una buena noticia que la multinacional se interese por implantarse en Asturias, eso sí, a la espera de la decisión final sobre su declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional