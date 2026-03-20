El Principado constata una "falta de actualización" en registros de actividad minera y ha corregido el error

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OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha constatado este viernes una "falta de actualización" en los registros de la actividad minera y ha anunciado que, una vez "localizado el origen" de esta problemática, ha trasladado ya la información actualizada para su correcta inclusión en la próxima edición de la Estadística Minera de España.

A raíz del cruce de declaraciones entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el Principado, a cuenta de si el Gobierno estatal conocía que en Asturias se extraía carbón, la consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha realizado una "revisión exhaustiva" de los mecanismos utilizados hasta la fecha para registrar en las estadísticas oficiales la actividad minera.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la Dirección General de Energía y Minería ha analizado el flujo de información que el Miteco remite, al menos desde el año 2005, a la Sociedad Asturiana de Servicios de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), el organismo designado por el Principado como interlocutor técnico en la elaboración de la Estadística Minera.

En concreto, se ha constatado que el Miteco remite cada año a Sadei un listado base de empresas mineras a partir del cual Sadei revisa e incorpora o elimina aquellas empresas vinculadas a la actividad extractiva, que posteriormente envía al Miteco. Con ese listado la Subdirección General de Minas del Miteco se pone en contacto con las empresas para que le proporcionen sus datos de actividad productiva.

EL MITECO NO PIDIÓ AMPLIAR NI CORREGIR INFORMACIÓN

Tras la aprobación del plan de cierre de la minería en 2019, se procedió a eliminar empresas del listado al considerarse extinguida su actividad y en 2023, Sadei consultó al Servicio de Minas del Principado sobre posibles reaperturas de explotaciones mineras en el suroccidente.

Entonces fueron identificadas tres iniciativas empresariales con explotación o planes de investigación, si bien "no pudieron ser incorporadas por Sadei al no obtener respuesta de las compañías". El Gobierno asturiano ha asegurado que "no consta" que el ministerio haya solicitado aclaraciones adicionales a la Dirección General de Energía y Minería o a la consejería respecto a la información remitida o disponible.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, dirigida por Borja Sánchez, ha adoptado, a iniciativa propia, nuevas medidas para "garantizar la máxima transparencia" y actualización de la información relativa a las explotaciones mineras en la comunidad.

Con el objetivo de "mejorar los procedimientos existentes", el pasado mes de febrero se puso en marcha un nuevo sistema de actualización continua de la información estadística sobre las explotaciones activas en Asturias, procedimiento que se ha implementado para la elaboración de la estadística minera correspondiente al año 2025.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo "continuará trabajando para asegurar la transparencia y el rigor en toda la información relativa a la actividad minera en Asturias".