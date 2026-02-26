El Principado da vía libre al Plan de la Ciudad Deportiva del Real Oviedo en La Belga (Siero)

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha agradecido este jueves al Principado su "agilidad" a la hora de informar favorablemente el Plan Especial para la Ciudad Deportiva del Real Oviedo en La Belga. Con este trámite, y una vez se eleve al pleno municipal, el equipo de fútbol ya podrá solicitar la licencia para la actuación.

La reunión de la permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, la CUOTA, dio luz verde este jueves al Plan Especial, el instrumento urbanístico que permitirá implantar en los terrenos de la parroquia de Viella estas instalaciones. El ámbito de actuación abarca 120.000 metros cuadrados y la instalación varios campos de fútbol y un edificio de servicios.

Ángel García ha destacado que, una vez se cumpla el trámite de elevar al pleno el asunto, "por primera vez el Real Oviedo tiene un lugar en el que ya puede iniciar la Ciudad Deportiva cuando quiera". "Queda por resolver el agua y el saneamiento, que en paralelo estamos haciendo desde el Ayuntamiento para todo el ámbito y que afectará también a la Ciudad Deportiva, pero el Real Oviedo ya está en condiciones de pedir licencia de obra para su ciudad deportiva al Ayuntamiento", ha dicho el regidor.