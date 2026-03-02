El Principado declara BIC el yacimiento de Lucus Asturum, en Llanera, como zona arqueológica

Archivo - Zona de excavaciones arqueológicas en Llanera. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de zona arqueológica, del yacimiento de Lucus Asturum, ubicado en el concejo de Llanera.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, los restos localizados en este entorno constituyen un testimonio fundamental de la ocupación del área central de Asturias en época romana y medieval.

El decreto cuenta con informes favorables de la Real Academia de la Historia, la Universidad de Oviedo y el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea).

La zona arqueológica se sitúa en la Ería de La Castañera y abarca una superficie de 194.500 metros cuadrados. En el enclave destacan especialmente dos edificaciones: una destinada a uso termal y otra a vivienda.

La construcción termal es una estructura de unos 50 metros de largo y hasta 15 de ancho, constituida por siete estancias. Los materiales recuperados ofrecen una cronología comprendida entre finales del siglo I y el siglo IV después de Cristo.

Por su parte, el espacio destinado a vivienda está integrado por diferentes áreas que permiten interpretar su origen como una casa de zócalo de piedra dotada de patio con pozo. Se estima que el inmueble estuvo ocupado durante dos o tres centurias, al menos hasta el siglo IV.

La excavación del pozo ha permitido recuperar un conjunto relevante de materiales, entre los que figuran restos de calzado de cuero y piezas de madera, que aportan información de interés sobre la vida cotidiana en el asentamiento.