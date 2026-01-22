El Principado destaca que contará este año con la mayor oferta de plazas aéreas de su historia

Jorge García, interviniendo en Fitur - WEB DE TURISMO

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asturias contará este año de la mayor oferta de plazas aéreas de su historia, con más de 1,6 millones de asientos que ya están a la venta para la temporada de verano, que va de abril a octubre.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, han presentado este jueves en la Feria de Turismo Fitur, que se celebra estos días en Madrid, los objetivos de la Estrategia de Conectividad Aérea.

La programación prevista para este año en el aeropuerto de Santiago del Monte revalida la cifra más alta de destinos directos, con 30 rutas: 19 aeropuertos españoles y 11 ciudades de 9 países europeos.

En términos de tráfico aéreo, estas cifras implican casi diez mil vuelos en la temporada de verano, con 372 a la semana en los momentos de mayor actividad.

Jorge García ha explicado que el desarrollo de la Estrategia de Conectividad Aérea ha permitido atraer tres nuevas aerolíneas y ampliar sustancialmente la oferta de algunas que ya operaban en Asturias, como Volotea. La holandesa KLM y la irlandesa Aer Lingus volarán por primera desde el Principado. Por su parte, Air Europa regresa para ofrecer una ruta con dos frecuencias diarias a Madrid.

Al menos ocho compañías volarán este año desde Santiago del Monte y ofrecerán conexión con más de 250 destinos en todo el mundo, a través de los vuelos directos a siete centros de operaciones (hubs) europeos: el doble hub de Madrid, y Barcelona, Londres, Dublín, Fráncfort y Ámsterdam, a los que se unirá la posibilidad de conectar los vuelos de Volotea con la Red de ITA Airways en Roma.

En las acciones promocionales se han priorizado las propuestas que ofrezcan aeropuertos de primera categoría, es decir, aquellos que cuentan con las mejores infraestructuras, más enlaces y conexiones sencillas con sus ciudades de referencia.

Este año, nueve de las rutas llegarán a aeropuertos internacionales de primera categoría, lo que mejorará la comodidad y la conectividad para las personas usuarias. Como ejemplo figuran Fiumicino, en Roma; Zaventen, en Bruselas, y Orly, en París.

La oferta anual incorpora tres destinos nuevos respecto a 2025. Por un lado, Florencia y Oporto, que operarán todo el año y que nunca antes habían estado disponibles desde Asturias. Por otro, regresa a la parrilla Dublín, gracias a la aerolínea de red irlandesa Aer Lingus.

Además, las frecuencias de conexión con Portugal aumentan un 66% y la oferta de plazas, un 92,4%. En concreto, habrá tres frecuencias a la semana con Lisboa y dos con Oporto. Otro hito es que la oferta con Italia se desestacionaliza, con vuelos durante todo el año a Milán, Florencia y Roma.

Dentro del mercado nacional, Asturias tendrá una oferta que aumenta sustancialmente la conexión con enclaves estratégicos como Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana o las islas. Además de la actividad turística, estos destinos cuentan con un área de influencia económica y productiva muy relevante, que puede resultar atractiva para captar turismo MICE, de negocios y congresos.

Tres compañías ofertarán enlaces con Madrid, lo que supone un incremento de frecuencias con la capital española del 53,3%. En total, están previstas 1.137 para la temporada de verano.

Canarias es otro de los mercados de referencia, como foco de atracción y promoción. Por ello, el número de frecuencias crecerá más de un 34%. Las cinco conexiones con Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura supondrán más de 156.000 plazas en la temporada veraniega. Binter permitirá conectar Asturias con todos los aeropuertos de las islas todos los días de la semana.

La conexión con Andalucía crece un 24,4% respecto a 2025, con un total de 668 frecuencias con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada. Más de 240.400 plazas están ya a la venta. Destacan los nueve vuelos semanales que unirán Asturias con Sevilla y Málaga, dos mercados con intensa actividad económica y turística.

La Comunidad Valenciana estará comunicada con Asturias con un máximo de 20 vuelos semanales y una oferta global próxima a las 208.000 plazas. Así, están previstas nueve conexiones semanales con Valencia y Alicante. Estas cifras representan un incremento del 24% en el número de frecuencias.

La conexión con Baleares en temporada alta estará garantizada con más de 170.000 plazas y 18 vuelos a la semana que incluirán 12 frecuencias semanales con el aeropuerto de Palma de Mallorca. Estas cifras reflejan un aumento del 17% respecto a 2025, según han explicado desde el Principado.