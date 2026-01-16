El Principado destaca la importancia de recordar a las víctimas del nazismo frente a "movimientos intolerantes"

Nuevo stolperstein en Cancienes, - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Memoria Democrática del Gobierno asturiano, Begoña Collado, ha subrayado este viernes la importancia de preservar la memoria histórica y de reflexionar sobre los mecanismos que hicieron posibles los crímenes del nazismo, durante la colocación de un nuevo stolperstein en Cancienes.

Esta piedra homenajea a Emiliano Cadierno Riera, víctima del nazismo en el campo de concentración de Buchenwald. Collado, junto al alcalde, Iván Fernández, otros miembros de la corporación municipal y representantes del Grupo Deportados Asturias, ha participado esta mañana en el acto de homenaje celebrado junto al monumento en recuerdo de Cadierno y a otro vecino del concejo, Juan Suárez.

La directora general ha recordado que los crímenes del nazismo "no se produjeron de forma fortuita", sino que estuvieron precedidos por "un proceso de deshumanización que convirtió a sus víctimas en objetivos legítimos para la violencia".

"Para que la barbarie que sufrieron todas estas personas que pasaron por los campos de concentración nazis pudiera producirse, se comenzó antes por un proceso de deshumanización, por considerar que las personas no eran personas y que, por ello, se podía ejercer este tipo de violencias contra ellas", ha dicho.

En este sentido, ha advertido de que estos procesos no pertenecen únicamente al pasado y ha apelado a la responsabilidad colectiva para identificarlos y frenarlos a tiempo.