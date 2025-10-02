El Principado destaca que ha sido el mejor mes de septiembre desde 2007

Archivo - Borja Díaz y Begoña López, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, ha dicho este jueves que a pesar del incremento de parados respecto al mes anterior en Asturias, el de septiembre ha sido "el mejor mes de septiembre en términos de paro registrado desde el año 2007".

López se ha pronunciado en esos términos tras conocerse las últimas cifras del paro en Asturias, que recogen un incremento de 1.200 desempleados en septiembre respecto al mes anterior.

López ha resaltado que se refleja una evolución positiva del mercado laboral asturiano en comparación con años anteriores. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la responsable del Sepepa ha indicado que el número de afiliados asciende a 395.296, lo que supone 9.383 personas más que en septiembre del año anterior.

La directora del Sepepa ha anunciado que en los próximos meses pondrán en marcha diversos programas de empleo, entre ellos "el programa Joven Ocúpate, la contratación en ayuntamientos para jóvenes que quieran adquirir práctica profesional y los planes locales de empleo".

El objetivo de estas iniciativas es, según ha explicado, "apoyar a aquellos colectivos más alejados del mercado de trabajo para procurar su inserción y formación", con especial atención a los jóvenes y colectivos con mayores dificultades de empleabilidad.