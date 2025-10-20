El Principado destina 200.000 euros a subvencionar gastos de funcionamiento de los juzgados de paz

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, preside la reunión del consejo de Gobierno. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 200.000 euros a 60 ayuntamientos para subvencionar los gastos de funcionamiento de todos los juzgados de paz de Asturias. Estos fondos aumentan en 40.000 euros respecto al año pasado.

De forma paralela, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha realizado una inversión de 400.000 euros para la adquisición de sistemas tecnológicos en los juzgados de paz para facilitar su conversión en Oficinas de Justicia.

El consejero del ramo, Guillermo Peláez, ha explicado que desde las futuras Oficinas de Justicia se podrá conectar con los tribunales "de manera segura y con plenas garantías jurídicas", lo que evitará desplazamientos para participar en actuaciones procesales, consultar información, obtener copias de procedimientos o recibir notificaciones.

AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS

Por otro lado, el Ejecutivo destinará 1,5 millones a apoyar la compra por parte de las entidades locales de equipamiento para la recogida de residuos. Las ayudas están dirigida a los concejos con menos de 20.000 habitantes y dará prioridad a los municipios con menor densidad de población y recursos económicos

La iniciativa busca mejorar la capacidad de los ayuntamientos para afrontar la recogida selectiva y el reciclaje de residuos. Las ayudas facilitarán la compra e instalación de contenedores, tanto de superficie como soterrados o semisoterrados, así como de cubrecontenedores, marquesinas y puntos limpios móviles. También incluyen los trabajos necesarios para su instalación.

Esta medida se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2026 y establece unas subvenciones a fondo perdido y en régimen de concesión directa. Podrán alcanzar hasta 75.000 euros por entidad local, en función de variables asociadas a la población. Las solicitudes se atenderán por orden de entrada hasta agotar el crédito disponible.