El Principado destina 2,8 millones a cooperar con ayuntamientos para garantizar el saneamiento en pueblos

Depuradora municipal de Oscos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias financia con 2,8 millones la explotación, el mantenimiento y la conservación de 596 estaciones depuradoras de titularidad municipal, ubicadas mayoritariamente en zonas rurales y que prestan servicio a casi 700 pueblos.

La medida se enmarca en la política de cooperación local del Ejecutivo asturiano y en el conjunto de las políticas públicas del ciclo integral del agua, orientadas a apoyar a los ayuntamientos en la prestación de servicios básicos esenciales y a garantizar su calidad y continuidad en todo el territorio.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, las ayudas permiten afrontar los costes de la gestión diaria de las depuradoras, evitando que recaigan sobre los presupuestos municipales. La financiación autonómica cubre los gastos ordinarios de funcionamiento.