El Principado destina 3,5 millones para fomentar el empleo en el medio rural con ayudas al emprendimiento y contratación

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha aprobado este lunes una partida de 3,5 millones de euros para fomentar la creación de empleo en el medio rural, a través del tique rural y el tique asalariado, dos líneas de ayuda previstas en el marco del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC). La medida ha sido autorizada durante la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada en el recinto de la Feria Internacional de Muestras (Fidma), en Gijón.

Los fondos, vinculados al programa Leader, serán gestionados por los once grupos de acción local distribuidos por toda la comunidad. El objetivo es promover el autoempleo entre personas desempleadas mediante el tique rural, que puede alcanzar los 50.000 euros si la actividad se mantiene durante cinco años, y facilitar la contratación de personal en empresas a través del tique asalariado, dotado con hasta 20.000 euros por contratos de al menos dos años. Esta última línea de ayudas se pone en marcha por primera vez este año.

Desde 2016, recuerda el Ejecutivo autonómico, se han concedido un total de 576 ayudas vinculadas al tique rural. A lo largo de ese período, el 57% de las subvenciones fueron para mujeres, un porcentaje que refleja su importancia clave en la dinamización del medio rural.

El Gobierno de Asturias destina a las ayudas del programa Leader el 25% de los fondos que recibe del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), un porcentaje que triplica la media nacional (8%) y supera ampliamente la recomendación europea del 5%.

En cuanto a la distribución territorial, los grupos de acción local Oriente de Asturias y Valle del Ese-Entrecabos son los que reciben mayor dotación, con más de medio millón de euros cada uno. Les siguen Navia-Porcía, Alto Narcea Muniellos y Camín Real de la Mesa, que también cuentan con asignaciones superiores a los 300.000 euros. Por su parte, grupos como Adicap, que cubre un área periurbana, disponen de fondos menores, alrededor de 90.000 euros.

CENTRO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL

En línea con la lucha contra el reto demográfico, el Gobierno asturiano ha aprobado la creación del Centro de Innovación Territorial (CIT-Asturias), mediante un convenio con la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) y con una inversión de 100.000 euros. Este centro estratégico busca aprovechar el potencial del medio rural para generar actividad económica y empleo, alineándose con el plan de 130 medidas del Gobierno de España y la Declaración de Somiedo sobre innovación territorial.

Asimismo, el Principado ha aprobado subvenciones por valor de 200.000 euros destinadas a empresas para promover la certificación de materiales y productos reciclados. Estas ayudas plurianuales facilitan la transición hacia un modelo productivo basado en la economía circular, mejorando la competitividad empresarial y fomentando el uso de materias primas recicladas.

El Ejecutivo ha autorizado además un gasto de más de 3,2 millones de euros para la mejora integral de la carretera AS-330, que conecta Villaviciosa con Puente Agüera. Las obras se desarrollarán en un tramo de once kilómetros e incluyen la rehabilitación del firme, la reposición de la señalización y las barreras de seguridad, así como la construcción de tres muros de hormigón. Además, en el tramo inicial hasta la localidad de Vayones se ampliará el ancho medio de la calzada hasta 5,50 metros y se instalará un nuevo sistema de drenaje.

El Consejo de Gobierno también ha autorizado una subvención de 150.000 euros, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para apoyar la innovación social en la Fundación Vinjoy. El proyecto 'Visión Vinjoy' se enmarca en el Asturias Living Lab de Innovación Social y el programa Texu, y tiene como objetivo desarrollar una televisión social inclusiva con fines educativos, terapéuticos y de concienciación. La iniciativa formará a personas con discapacidad, problemas de salud mental o en riesgo de exclusión social en producción audiovisual, favoreciendo su inserción laboral y empoderamiento.

Finalmente, el Gobierno asturiano ha dado luz verde a la firma de un convenio entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Este acuerdo permitirá a las mutuas gestionar la prestación por incapacidad temporal en contingencias traumatológicas, como lesiones de hombro, menisco, rodilla o columna vertebral, incluyendo pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos, rehabilitación e intervenciones quirúrgicas.