El Principado destina un millón a cooperación con perspectiva de género y 1,2 millones a programas locales de salud

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de un millón de euros para la convocatoria de subvenciones dirigidas a proyectos de cooperación al desarrollo orientados al empoderamiento político y social de las mujeres y a la defensa de sus derechos en contextos de especial vulnerabilidad.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la política de cooperación del Principado "incorpora el enfoque feminista como línea transversal con el objetivo de contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres". Esta orientación persigue "eliminar cualquier forma de discriminación contra mujeres y niñas, así como erradicar la violencia que sufren y las estructuras sociales que la sustentan".

En la misma reunión, el Gobierno ha autorizado también un gasto de 1,2 millones de euros para la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales con el fin de desarrollar programas de promoción de la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Esta línea de ayudas, de la que podrán beneficiarse ayuntamientos y mancomunidades, incrementa su dotación en 100.000 euros respecto al ejercicio anterior. El pasado año, la partida ya se había ampliado en 200.000 euros en comparación con 2024.

El Gobierno asturiano refuerza así el respaldo económico a iniciativas locales que fomentan hábitos saludables y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. En la última convocatoria resultaron beneficiarios 45 municipios y cuatro mancomunidades.