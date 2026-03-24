El Principado ensalza, en su 25 aniversario, el compromiso divulgador del Centro Oceanográfico

Intervención del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, en el acto de celebración del 25 aniversario del Centro Oceanográfico de Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha destacado este martes el "compromiso" que tiene el Centro Oceanográfico de Gijón con la divulgación científica.

Sánchez, durante el acto de celebración del 25 aniversario del citado Centro, ha incidido en la importancia no solo de generar conocimiento, sino de difundirlo y compartirlo con la sociedad, para así hacer a esta partícipe de las investigaciones que se realizan.

En este sentido, ha agradecido la predisposición siempre del Oceanográfico de participar en cualquier feria o evento organizado desde la Consejería.

"Siempre habéis asistido a nuestra llamada", ha resaltado, al tiempo que ha asegurado que las exposiciones que lleven de este organismo estatal siempre suscitan el máximo interés de la ciudadanía.

Unido a ello, ha incidido en la importancia de los estudios que se realizan desde el Centro Oceanográfico, el cual proporciona una serie de conocimientos "muy relevantes" a la hora de tomar decisiones políticas y de otra índole, como pueda ser todo lo relacionado con la economía azul. Unos estudios que, según el consejero, nos enseñan a comprender mejor el mar.

"Yo creo que vuestros trabajos nos ayudarán a cambiar nuestra percepción del mar, del océano y, sobre todo, de esas implicaciones que va a tener en desafíos futuros", ha apuntado Sánchez.

Al tiempo, el consejero ha considerado que la Ley de Ciencia del Principado podría dar cobertura normativa a casi cualquier iniciativa que pueda salir, o que pueda solicitar, un organismo como el Centro Oceanográfico de Gijón.

Sánchez ha destacado que el Gobierno asturiano tiene un compromiso, sobre todo político, con la ciencia, con la innovación y con cómo esos pilares de la sociedad del conocimiento puedan hacernos avanzar.

Ha insistido, en este sentido, en la necesidad de todos estos estudios para no solo gestionar mejor todo este conocimiento, sino para hacer que se traduzca en nuevas iniciativas.

Especialmente, ha resaltado que Asturias haya sido capaz, y siga siéndolo, de aunar tradiciones, como pueda ser la industrial o pesquera, así como la conservación también de los paisajes y de la costa, con una innovación en sectores como pueda ser la acuicultura, donde el Centro Oceanográfico trabaja, por ejemplo, en la mejora de las especies.