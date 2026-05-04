El Principado finaliza las obras de la AS-219 en Luarca y cederá el tramo al Ayuntamiento de Valdés

Obras finalizadas en la AS-219, en Luarca. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha finalizado las obras de acondicionamiento del tramo de la carretera AS-219 que conecta Luarca con La Capitana, unos trabajos en los que el Principado ha invertido un total de 114.941 euros. Tras la renovación, la gestión de esta vía, que actúa como travesía urbana, será cedida al Ayuntamiento de Valdés para su mantenimiento.

La actuación se ha desarrollado sobre un trazado de 1,2 kilómetros que une el entorno del polideportivo municipal con el acceso a la capital valdesana. Según ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, la intervención ha permitido mejorar la seguridad vial y las condiciones técnicas de una infraestructura clave para la movilidad local.

Los trabajos han consistido en la renovación completa del firme, la reparación de baches y desperfectos, y la extensión de una nueva capa de aglomerado para mejorar la adherencia y el confort de los conductores. Asimismo, se ha procedido a la actualización del sistema de drenaje y de toda la señalización, tanto horizontal como vertical.

Desde el Principado han enmarcado esta inversión en su estrategia de "humanización" de travesías de la red autonómica. El objetivo es transformar aquellos tramos que atraviesan entornos urbanos para hacerlos más accesibles y seguros para los vecinos.