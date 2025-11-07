El Principado financia con 92.600 euros las obras de mejora del vial de acceso a Sabadía

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de mejora del vial de acceso a Sabadía, en el concejo de Santo Adriano, por 92.644 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 24 de noviembre para presentar las ofertas.

Los trabajos, según informa el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, comenzarán con la limpieza general del vial y continuarán con la regularización de la plataforma. También se renovará el sistema de drenaje, se limpiarán las cunetas hormigonadas y los caños y se mejorará la franja junto a los bordillos de la calzada para recoger y canalizar el agua de lluvia.

A la altura del punto kilométrico 0+941 se ejecutará una escollera de siete metros de longitud y metro y medio de altura. Posteriormente, se asfaltará el vial. Los trabajos se completarán con la señalización horizontal.