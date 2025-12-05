El Principado impulsa un foro sobre la transición ecosocial justa que contribuya a defender derechos medioambientales

Una gran conversación. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, instó este viernes a crear "una gran alianza" para afrontar los retos que permitan mejorar la vida de las personas en la presentación del foro por una transición ecosocial justa 'Una Gran Conversación', que celebrará dos encuentros presenciales el 9 y 16 de diciembre en el Espacio Cultural Luar de Oviedo con el fin de contribuir a defender los derechos medioambientales de la ciudadanía.

Ponte recordó que "la Agenda 2030 tiene una dimensión social, medioambiental y económica" que plantea acciones para lograr una sociedad más justa y equitativa.

La convocatoria de este foro responde al diagnóstico de que, "si bien en Asturias ya hay una red muy tupida de entidades sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, nos parecía necesario generar una plataforma de diálogo, una gran conversación para defender los derechos medioambientales, de manera que pudiéramos trenzar esos tres pilares, esas tres dimensiones de la sostenibilidad. Por eso hablamos de transición ecosocial", explicó.

En el evento participará Yayo Herrero, una de las primeras figuras del ecofeminismo y "una de las voces más autorizadas a nivel mundial en este ámbito", ha asegurado el director. Ha destacado además el carácter abierto del foro, que facilitará el encuentro y diálogo de "distintas organizaciones medioambientalistas o ecologistas que ya existen y hacen una estupenda labor".