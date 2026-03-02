El Principado impulsa un plan estratégico para convertir la Fundación Idonial en un centro tecnológico referente

El presidente del Principado, Adrián Barbón, preside la reunión semanal del Consejo de Gobierno. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado ha autorizado este lunes la firma de un convenio con la Fundación Idonial para convertirla en el centro tecnológico de referencia de la comunidad autónoma, mediante un plan de financiación dotado con nueve millones de euros hasta 2028.

El acuerdo, promovido por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, tiene como objetivo consolidar a Idonial como "equipamiento tractor, atraer talento e inversión y reforzar la competitividad del tejido empresarial", en el marco de la apuesta del Ejecutivo por el desarrollo tecnológico y la I+D+i.

El convenio combina una aportación ordinaria destinada a garantizar la estabilidad estructural y operativa del centro con una financiación vinculada a resultados, que estará condicionada al grado de cumplimiento de indicadores en cinco grandes áreas: I+D+i y producción científica, transferencia tecnológica, impacto económico y social, sostenibilidad financiera y gestión del talento.

En virtud del acuerdo, Idonial recibirá este año cuatro millones de euros consignados en el presupuesto autonómico. La financiación contempla además una aportación de tres millones en 2027 y otros dos millones en 2028, hasta completar los nueve millones previstos en el periodo.

Durante este tiempo se pondrá en marcha un nuevo plan estratégico alineado con los objetivos europeos en materia de investigación y desarrollo y con la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias.

El Principado aspira a que Idonial asuma "un papel clave" en la innovación empresarial, especialmente en el ámbito de las pymes, y actúe como puente entre los organismos de investigación y el tejido económico regional.

El convenio establece asimismo una hoja de ruta para garantizar que la inversión pública tenga un impacto social y económico, a través del impulso de proyectos de I+D+i y generación de conocimiento en acceso abierto, el mantenimiento de infraestructuras científicas al servicio del tejido productivo y el desarrollo de programas de transferencia tecnológica.