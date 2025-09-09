El Principado incorpora a la Seguridad Social a la reordenación de los terrenos de El Cristo-Buenavista

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha presidido hoy la reunión de la comisión para reordenar los terrenos de El Cristo-Buenavista. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha anunciado este martes que la Tesorería General de la Seguridad Social se incorpora formalmente al proceso de reordenación de los terrenos del Cristo-Buenavista, en Oviedo, con el compromiso de alcanzar un acuerdo que permita su desarrollo urbanístico.

Peláez ha explicado que la decisión supone "un paso necesario" para dotar de "pilares firmes" a la negociación, después de que la denominada operación Hucamp fracasara "por la falta de diálogo inicial". Según indicó, el Ejecutivo autonómico ha acordado con la Seguridad Social la creación de una comisión técnica que se reunirá mensualmente para avanzar hacia una solución definitiva.

El consejero ha recordado que ya se han producido avances en el ámbito universitario, con la cesión de tres edificios a la Universidad de Oviedo para el desarrollo del campus, y en los derribos del antiguo hospital, actualmente suspendidos a la espera de informes técnicos.

Sobre este punto, ha precisado que el contrato de demolición está adjudicado y en marcha, y que la suspensión es "temporal, como sucede en muchas obras de esta naturaleza". Ha asegurado que el Gobierno regional espera reiniciar los trabajos lo antes posible, compatibilizándolos con la presencia del centro de tejidos, cuya reubicación al Parque Tecnológico de Llanera está ya en fase avanzada.

Peláez ha subrayado que el objetivo es acelerar al máximo los derribos para generar una parcela incorporable al parque del Truébano que "termine de raíz con los problemas de convivencia que está generando actualmente el hospital".

La Consejería de Ordenación del Territorio ya está trabajando en la licitación para redactar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI). "Estamos trabajando en la licitación para redactar el PERI y queremos llegar a un acuerdo con la Seguridad Social en el momento en el que se adjudique esa redacción", ha señalado Peláez.