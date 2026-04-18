El Principado invertirá 57,7 millones en centros educativos de Oviedo durante la legislatura

Obra CEE Montecerrao. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias habrá invertido al final de la legislatura 57,7 millones en nuevos equipamientos educativos y en la mejora de las infraestructuras ya existentes en el concejo de Oviedo. Esa cantidad, que abarca un periodo de ocho años, equivale a 7,2 millones de inversión media anual, según destacan desde el Principado.

En una nota de prensa, el Principado señala que el municipio ovetense encabeza la construcción de nuevos centros educativos en Asturias. Además, dos ellos registran el mayor presupuesto de la historia del Principado.

Por un lado, el Instituto de Secundaria Margarita Salas, del barrio de La Corredoria, inaugurado este curso y que supuso una inversión de 19,4 millones. Por otro, el nuevo Colegio de Educación Especial (CEE) Montecerrao, en fase de ejecución y que tiene un presupuesto de casi 21 millones. A esa cifra hay que añadir los casi 300.000 euros que costó el proyecto básico y de ejecución, además de la futura piscina terapéutica del interior del edificio, que rondará otros dos millones adicionales.

En la capital del Principado se asienta también otra infraestructura educativa de nueva planta, como es el Instituto de Secundaria de La Florida, estrenado en el curso 2024-2025 y que tuvo un coste de 10,3 millones. También se ha construido la escuela de la red autonómica 'Carbayoninos', dividida en dos sedes en los colegios San Lázaro-Escuelas Blancas y en el Juan Rodríguez Muñiz, con una inversión en torno a los 660.000 euros.

Desde 2019, el Gobierno asturiano lleva acometidas un total de 81 actuaciones en 32 centros de enseñanza por un importe de 34,1 millones. Además de las obras ya citadas, cabe mencionar las diferentes inversiones realizadas en el CEE de Latores (243.000 euros) y los colegios Villafría (392.000), La Gesta II (124.000), La Corredoria (103.000), La Ería (85.000) o el Parque Infantil (83.000).

Las principales actuaciones en institutos se han realizado en el IES Doctor Fleming (271.000 euros), Alfonso II (152.000) o el Pérez de Ayala (90.000). Y en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Cerdeño se han acometido obras que superan el millón.

ACTUACIONES EN EJECUCIÓN

En cuanto a obras en ejecución, además del nuevo CEE Montecerrao, se están construyendo las escuelas infantiles de los colegios públicos Pablo Miaja, El Villar (Trubia) y La Gesta, correspondientes a la fase 2 de la red autonómica, con una inversión total de 782.000 euros. Y en el CEE de Latores se está adecuando al aparcamiento y mejorando el acceso rodado (62.000 euros).

Desde el Principado señalan que quedan pendientes de ejecución hasta el final de esta legislatura otras actuaciones en once centros educativos, que suman 1,7 millones. La obra de mayor importe económico --la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad del IES Alfonso II-- ya está adjudicada con un presupuesto de 880.000 euros.