El Principado invertirá cerca de 950.000 euros para rehabilitar el albergue de Bustiello, en Mieres

Ovidio Zapico, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha presentado este vierness el proyecto de rehabilitación del Albergue Juvenil de Bustiello, una actuación que supondrá una inversión cercana a los 950.000 euros y que, según ha explicado, reafirma el compromiso del Gobierno de Asturias con la recuperación y revitalización del histórico poblado minero, construido en 1906.

En el acto también han participado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; el director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández, y el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.

Zapico ha agradecido al alcalde y a su equipo su colaboración en diferentes proyectos impulsados por su departamento en el concejo. Como ejemplos, ha citado la rehabilitación del albergue y la conversión del chalé del notario Vigil en un centro de innovación juvenil, iniciativas que, a su juicio, "son un buen exponente de las políticas de Juventud que desde la consejería realizamos y que tienen su centro en Mieres".

Asimismo, ha destacado la cooperación con el ayuntamiento en la inminente construcción de 37 viviendas tuteladas para personas mayores, "que serán pronto una realidad", en el antiguo edificio de La Salle (Turón). "Eso refleja un compromiso de la consejería con Mieres y una reciprocidad también por parte del ayuntamiento hacia la consejería, facilitando todos estos procesos", ha afirmado.

Sobre el proyecto del albergue, el consejero ha subrayado dos claves: "La necesidad de conjugar la protección de un bien de interés cultural, algo que no podemos perder de vista y que condiciona la propia adecuación del albergue, y el futuro turístico para jóvenes en una comarca con una potencialidad indudable".

El futuro albergue contará con unas 50 plazas distribuidas en 10 habitaciones, además de comedor, sala de usos múltiples de 100 metros cuadrados y una cocina industrial preparada para servir hasta 56 comensales. El edificio incluye, además, aseos diferenciados, otros dos adaptados y dos vestuarios con ducha.

"Va a tener unas instalaciones modernas, no solo dignas, sino de calidad, que van a permitir a los jóvenes disfrutar de Mieres, de la cuenca y desarrollar una actividad en un marco de un valor patrimonial y cultural de muchísima importancia", ha señalado Zapico.

El edificio, antigua escuela del poblado y declarado bien de interés cultural (BIC), mantendrá su estructura original y se adaptará a criterios de accesibilidad, con mejoras para personas con diversidad funcional.

En materia de eficiencia energética, al tratarse de un inmueble protegido, no podrá intervenirse en la envolvente exterior, por lo que las mejoras se adaptarán a las limitaciones propias de su condición patrimonial.

Zapico ha subrayado las oportunidades que abrirá este equipamiento y que consolidarán Mieres como referente de las políticas públicas de juventud en Asturias.

El coste estimado del contrato de obra rondas los 744.000 euros (sin IVA) y alcanzará los 900.000 con impuestos incluidos. A esta cantidad se suman otros 48.000 destinados a la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, lo que situará la inversión total en cerca de 950.000 euros. Las obras comenzarán este año y tienen un plazo de ejecución de diez meses, por lo que su finalización está prevista para 2027.