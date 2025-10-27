El Principado invierte 933.000 euros en la renovación de la carretera SI-13, entre Candín y La Camperona, en Siero

Visita a las obras de la SI-13, en Siero - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias afronta la renovación integral de la carretera SI-13, que une Candín y La Camperona, en el concejo de Siero, con una inversión de 933.203 euros. Los trabajos, que comenzaron hace unas semanas y concluirán en la primavera de 2025, permitirán mejorar las condiciones de seguridad de la vía a lo largo de sus más de 4 kilómetros de longitud, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

El director general de Infraestructuras, Manuel Calvo, ha visitado esta mañana las obras, acompañado por el alcalde de Siero, Ángel García, y representantes de la UTE adjudicataria del proyecto e integrada por las empresas Pavitek 2010 S.L. y Ramadal S.L.

La actuación prevé renovar el firme a lo largo de todo el trazado, sanear la plataforma y mejorar el drenaje de la vía, al que se incorporarán nuevos pozos y boquillas, además de varios tramos de cuneta bordillo.

Para mejorar la plataforma se construirá un muro de sostenimiento de escollera, de cinco metros de largo en el kilómetro 0,1, que permitirá asegurar la estructura del paso superior sobre el antiguo ferrocarril minero. También se ejecutará otro muro de 18 metros de largo para asegurar la contención a la altura del punto kilométrico 3,3.

Por último, se repondrán las marcas viales, la señalización vertical y las barreras de seguridad en el tramo afectado por las obras.