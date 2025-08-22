El Principado invierte más de tres millones en una veintena de obras estivales en centros educativos públicos

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias realiza este verano una veintena de obras en centros educativos públicos de catorce concejos. La inversión global supera los tres millones, casi el doble de lo destinado el año pasado a estas actuaciones estivales, en su mayoría, de mantenimiento, renovación, reforma o accesibilidad.

Según indica el Gobierno asturiano en nota de prensa, cinco obras ya están concluidas. Se trata de la sustitución de ventanas en el Instituto de Secundaria (IES) Universidad Laboral, de Gijón (88.991 euros), la restauración de la vidriera en el IES Doctor Fleming, de Oviedo (13.485 euros), el cambio parcial de carpintería en el Colegio de Educación Especial (CEE) Santullano, de Mieres (34.247 euros), los ventanales del Colegio Rural Agrupado (CRA) de San Tirso de Abres (11.250 euros) y la climatización salón de actos IES Ramón Areces, de Grado (78.786 euros).

Otras dos actuaciones están a punto de concluir, concretamente la sustitución de la cubierta del Colegio Público (CP) Villafría, en Oviedo (359.285 euros) y la rehabilitación de las fachadas del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo, de Gijón (313.412 euros).

En fase de ejecución se encuentran otras nueve obras, entre ellas, las dos con mayor presupuesto: la sustitución de ventanas en el CP Santiago Apóstol, de Mieres del Camín (524.593 euros) y la ampliación del CP Sabugo, en Avilés (488.513 euros).

También están en marcha los trabajos de accesibilidad en el CP Las Vegas, de Corvera (138.773 euros) y del IES Doctor Fleming, de Oviedo (75.995), y la instalación de un ascensor en el CP Río Sella, de Arriondas, en Parres (65.251 euros).

Completan el listado de actuaciones en marcha la cubierta de la cancha polideportiva del CP Celestino Montoto, de La Pola Siero (157.689 euros); la instalación térmica en el CP Severo Ochoa, de Gijón (111.021 euros), la sustitución de la cubierta en el CP Begoña, de Gijón (135.480 euros) y la sustitución del suelo en el CP Asturamérica, de Cudillero (15.878 euros).

Además, en los próximos días comenzará la reparación de la estructura del CP El Parque, de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio (139.868 euros) y la sustitución de una cubierta de fibrocemento en la escuela de Barcia, perteneciente al CRA Pintor Álvaro Delgado, en Valdés (47.988 euros).

Por último, están pendientes de inicio otras dos intervenciones para mejorar la accesibilidad en el CP Valdellera, de Posada de Llanes (148.304 euros) y en el IES Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo (75.552 euros).