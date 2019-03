El Principado justifica que Otea haya disfrutado de billetes de los que Iberia puso a disposición del Gobierno

Publicado 19/03/2019 13:28:18 CET

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Comercio y Turismo del Gobierno asturiano, Julio Manuel González Zapico, ha dicho este martes que no ve ningún problema en que la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea) hay disfrutado de billetes aéreos gratis de los que la unión temporal de empresas (UTE) --compuesta por Iberia, Iberia Express, Vueling, Air Nostrum, Viajes El Corte Inglés y ALSA-- puso a disposición del Gobierno asturiano con motivo del último contrato de promoción turística, a través de la empresa pública Recrea.

Incluso en los caso de que Otea ha utilizado esos billetes --de ida y vuelta-- para asistir a juntas directivas de la Asamblea General de la Federación Española de Hostelería (FEHR), reuniones en el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), en la Confederación Española de Hoteles (Cehat), Zapico ha considerado que estaba justificado. "Eso es su problema", le ha espetado Zapico a la diputada de Podemos, Lorena Gil, cuando ésta dijo que estaba totalmente en contra de ese criterio.

Ha sido en el transcurso de la comparecencia de Zapico en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) acompañado del director gerente de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (Recrea), Alejandro Calvo.

Zapico ha resaltado la labor de asociaciones como Otea y ha considerado "importante" que se reúna con sus órganos superiores. "Es lo mismo que si usted pone en cuestión que yo me reúna con una secretaria de Estado para hablar de temas profesionales", ha añadido.

Además ha elogiado a Otea. "¿Sabe usted que es la única asociación de este país que bajo su techo reúne a todo el sector", le ha preguntado, negando que esas reuniones con sus órganos superiores a nivel asociativo tengan carácter privado. "De carácter privado es que yo me vaya con mi mujer y mi hija a tomar el sol en una playa", ha comentado.

Son miles los billetes de avión de ida y vuelta que han sido puestos a disposición estos años en base a contratos de promoción turística.

El director general de Comercio y Turismo ha sostenido que no es el Gobierno el que tramitaba esas plazas de libre disposición, sino Recrea. Ha explicado que, por ejemplo, si el Club de las Guisanderas hacía una presentación en El Corte Inglés en Madrid, y las 41 guisanderas querían estar en el acto se les tramitaban los billetes.

"No creo, no gestiono yo ese apartado", ha respondido Zapico cuando le han preguntado si él mismo había hecho uso de algunos de esos billetes. Luego ha matizado que él no estaba en el listado.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

Los comparecientes no han aclarado si existía algún criterio de asignación de esas plazas gratuitas. Zapico se limitó a decir que eran las compañáis aéreas las que las asignaban y las validaban. En cualquier caso, insistió en que el nadie en el Gobierno asturiano se ocupaba de gestionar esta materia.

Posteriormente, Alejandro Calvo dijo que la labor de Recrea se limitaba a gestionar las peticiones de esas plazas, aunque no dijo qué persona se ocupaba de ocuparse de que se cumplían con los requisitos. Descargó todo este asunto en personal técnico.

Según Calvo, estas plazas de libre disposición han sido utilizadas para promoción turística por personal de Recrea, por asociaciones turísticas que solicitaban viajar o por otro tipo de entidades, que también lo pedían. Tampoco concretó el procedimiento para hacerlo, pero dijo que ese método no tenía "margen alguno de discrecionalidad". Simplemente se trasladaba la petición a las compañías aéreas, sin que nadie en Recrea se dedicase a verificar que alguna petición no era válida.

Algunas de las entidades solicitaban varias plazas, por lo que viajaban "terceras personas". En este punto se apoyó Calvo para justificar, en orden al respeto a la ley de protección de datos, las limitaciones a la hora de proporcionar información ante las peticiones de los diputados.