El Principado lanza en Mieres y Langreo un ciclo de cine gratuito enfocado en la salud mental

Cartel del ciclo de cine sobre salud mental organizado por el Gobierno de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha organizado el ciclo de cine 'Imagínate. Cine y salud mental', que en su tercera edición ofrecerá seis sesiones gratuitas que combinarán proyecciones y coloquios abiertos sobre el bienestar emocional. Este ciclo se desarrollará del 30 de septiembre al 5 de noviembre en Langreo y Mieres.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la iniciativa reunirá a profesionales, personas con experiencia propia, familiares y representantes del movimiento asociativo para reflexionar sobre el bienestar emocional, especialmente en la infancia y la juventud, y ayudar a reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental.

El ciclo de cine, impulsado por la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental y el Servicio de Salud (Sespa), busca generar espacios de diálogo en torno al sufrimiento psíquico, la inclusión social, los vínculos comunitarios, y los factores sociales que influyen en la salud.

La programación arrancará el 30 de septiembre en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres con el estreno en España de 'Lollipop', la última película de la directora británica Daisy-May Hudson. La cineasta participará en la presentación de la obra y en el coloquio posterior, donde compartirá con el público las claves de una historia que aborda cómo las circunstancias vitales condicionan el bienestar emocional.

A través del lenguaje cinematográfico, el ciclo pretende acercar a la ciudadanía cuestiones relacionadas con la recuperación, la inclusión social, los derechos humanos, el sufrimiento psíquico y la importancia de construir entornos más comprensivos y respetuosos. La iniciativa se enmarca en las acciones que desarrolla Salud para favorecer una visión más realista de la salud mental y fortalecer los activos comunitarios que contribuyen al bienestar de la población.

Las proyecciones tendrán lugar en el Cine Felgueroso y el Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan), en Langreo, y en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres del Camín. Todas las sesiones comenzarán a las 18.00 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.