El Principado levanta la suspensión de las obras en La Barquerina tras la modificación del deslinde de Costas

Archivo - Zona de La Barquerina, en Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre un edificio de viviendas en La Barquerina (Villaviciosa) tras la modificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y publicada este jueves en el BOE.

La Dirección General de Urbanismo del Gobierno asturiano ha acordado la resolución el mismo día en que se ha hecho efectiva la orden ministerial que rectifica el deslinde en este ámbito, lo que desbloquea la tramitación de la licencia de primera ocupación del inmueble promovido por Construcciones José González y permitirá el acceso a las viviendas una vez completadas las actuaciones pendientes.

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha señalado que, tras tener conocimiento de la publicación de la orden ministerial, el lunes 20 de abril el arquitecto municipal realizó la visita de comprobación preceptiva para informar la licencia de primera ocupación, que será concedida en cuanto la promotora complete determinadas instalaciones aún pendientes.

El Consistorio ha informado de que el Gobierno del Principado ya había acordado el pasado 24 de marzo la suspensión del procedimiento sancionador relacionado con el expediente urbanístico, a la espera de la resolución del deslinde por parte de Costas.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha agradecido la "celeridad" de la Consejería de Ordenación del Territorio y del Ministerio para resolver el expediente y ha confiado en que se pueda cerrar también el procedimiento sancionador para dar "tranquilidad a los propietarios y a la empresa afectada", así como avanzar en nuevas actuaciones urbanísticas en la zona.

El regidor ha destacado además la coordinación entre administraciones y ha subrayado que tanto el Ministerio como el Principado han actuado "conforme a las normas y al sentido común" para dar solución a una situación administrativa compleja.

El origen del conflicto se remonta al deslinde aprobado en el año 2000 en La Barquerina, que fijó una servidumbre de protección de 100 metros en un tramo donde la normativa permitía 20 metros, lo que posteriormente derivó en la paralización del edificio y la apertura de expedientes sancionadores tras denuncias de la Demarcación de Costas.