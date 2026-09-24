El Principado licita por 403.000 euros la ampliación de la red de saneamiento de Poreñu

Archivo - Poreñu, Villaviciosa - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias extenderá la red de saneamiento de Poreñu, en Villaviciosa, para dar servicio a más viviendas y mejorar las infraestructuras hidráulicas del entorno. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 402.933 euros las obras correspondientes a la segunda fase de esta actuación, que permitirá llevar el saneamiento a áreas y viviendas situadas en zonas como Chamberí, El Palacio, El Pueblu y El Caleyu.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de octubre.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el proyecto, redactado por el Ayuntamiento de Villaviciosa, da continuidad a las actuaciones desarrolladas por el Principado entre 2023 y 2024, que dotaron a Poreñu de red de saneamiento y sistema de depuración. Esta nueva fase permitirá ampliar la cobertura del servicio mediante la construcción de nuevos colectores, aliviaderos, acometidas y ramales de conexión, facilitando la incorporación a la red de más vecinos del entorno de la localidad.

La actuación se ejecutará a través del programa de obras cooperables, una iniciativa que el Gobierno de Asturias desarrolla en colaboración con los ayuntamientos para mejorar las infraestructuras y servicios básicos en los concejos. En este caso, parte de los trabajos previstos discurrirán por caminos de titularidad municipal.