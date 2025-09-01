El Principado organizará un día de homenaje a quienes lucharon contra los incendios y a las personas afectadas

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado trabaja en la organización de una jornada de reconocimiento, previsiblemente en octubre o noviembre, dedicada a las personas que han participado en la extinción de los incendios forestales y a quienes se han visto directamente afectadas.

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha comparecido en rueda de prensa este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha detallado que los distintos fuegos han afectado a una superficie estimada de 6.100 hectáreas en Asturias, según datos provisionales.

En cuanto a la evolución de los fuegos, ha señalado que ningún incendio permanece activo en la región y, en Ibias, permanecen Bomberos de Asturias y una cooperativa forestal. Este pasado sábado, el Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA) volvió a la fase de emergencia en situación cero.

Peláez ha reiterado el agradecimiento del Gobierno asturiano a todas las personas que han participado en las labores de extinción, destacando la coordinación con efectivos autonómicos, estatales, internacionales y con vecinos de las zonas afectadas.

El Gobierno del Principado solicitó la semana pasada al Estado la ampliación de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a concejos del oriente como Caso, Cabrales y Ponga. Además, ha recordado que, previsiblemente, en septiembre se tramitarán ayudas por valor de 800.000 euros para la compra de forraje destinado a las explotaciones afectadas.

En el ámbito de la prevención, Peláez ha detallado medidas ya adoptadas, como la reforma de la Ley de Montes y la resolución de quemas, así como la movilización de 18 millones de euros para que 74 ayuntamientos puedan ejecutar cortafuegos y otras actuaciones preventivas, además de ayudas por más de 10 millones para reforestación y recuperación de montes quemados.