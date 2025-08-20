El Principado pedirá la declaración de zona catastrófica de las áreas más afectadas por los incendios

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián barbón, ha manifestado este miércoles tras participar en la reunión del Cecopi que el Ejecutivo ya trabaja para poder ayudar a los sectores afectados por los incendios y además también trabaja ya para poder llevar a cabo la solicitud al Gobierno de España de las zonas más afectadas para su declaración de zona catastrófica.

"A mí me gustaría poder decir alegremente vamos a dar tantas ayudas pero eso lleva una tramitación lógica y un control financiero jurídico y eso que se está haciendo yo espero que el lunes en el consejo gobierno podamos avanzar ya alguna de esas medidas, pero desde luego estamos trabajando en ello así como la solicitud lógicamente de las zonas más afectadas de declaración de zona catastrófica que siempre hacemos al Gobierno de España", ha dicho Barbón.

Así, preguntado por esa petición del PP de habilitar ayudas urgentes, el presidente ha indicado que "la oposición va a tener una ocasión de oro como siempre para demostrar su compromiso por ejemplo en la prevención y extinción de incendios votando los presupuestos de Asturias para el año 2026.

En este sentido Barbón ha manifestado que en este 2025 Asturias tiene cifras récord en prevención y extinción, con casi 100 millones de euros y en los dos últimos años se ha incrementado de forma sustancial lo que se destina a prevención con el Fondo de Cooperación con los ayuntamientos específico para prevención de incendios que se ha creado siendo él presidente y que tienen que ejecutar en los próximos años.

"Ya les avanzo que mi propósito como presidente y una de las cuestiones que voy a trasladar al Consejo de Gobierno es que hay que incrementar la partida de ese fondo de prevención para que los ayuntamientos puedan ejecutar medidas defensivas", dijo Barbón.

Ha insistido el Jefe del Ejecutivo asturiano en que se han aprendido muchas lecciones de los incendios de 2023, por eso este año ha sido récord de dinero en prevención y en extinción con la incorporación además de más efectivos. Hay 40 efectivos más que en septiembre inician su curso de formación para incorporarse nuevamente a la plantilla del Servicio de Emergencias.

BUENA EVOLUCIÓN DE LOS FUEGOS

Adrián Barbón ha manifestado que la evolución de los fuegos en Asturias camina en la buena dirección, está ayudando la situación ambiental, pero también los efectivos y la actuación coordinada en la que "Asturias está dando ejemplo de buena respuesta".

Ha querido poner en valor particularmente la labor coordinada de los diferentes operativos, del propio consejero de gestión emergencias, Alejandro Calvo porque a su juicio "se nota la importancia de coordinar esta respuesta y que todos actúen al unísono".

Ahora los fuegos en estos momentos que están activos son cinco, de un total de quince, siendo el de Somiedo uno de los que más preocupa. "Se ha trabajado toda la noche y esto es algo que quiero resaltar porque a veces no se ve y por tanto la gente piensa que de noche no se hacen trabajos de extinción, pero eso no es así", dijo Barbón.

También ha recordado que Asturias ya está actuando en León directamente. "Se ha pasado la frontera administrativa y está atacando el frente norte como ayer les dije que era el propósito que teníamos de hacer para ayudar pues a la Comunidad Castilla y León a controlar la situación en la provincia hermana de León", dijo Barbón.