El Principado pide a Renfe refuerzos en los trenes Asturias-Madrid para minimizar el impacto de las obras en Palencia

El Principado solicita a Renfe un refuerzo de los servicios ferroviarios entre Asturias y Madrid en las franjas no afectadas por las obras para minimizar su impacto - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha informado este miércoles de que se ha dirigido formalmente a Renfe para solicitar un refuerzo de los servicios ferroviarios entre Asturias y Madrid, fuera de los horarios afectados por las obras que deben ejecutarse en las inmediaciones de la estación de Palencia.

El Ejecutivo autonómico ha pedido a la compañía que se oferten frecuencias adicionales en la horquilla disponible, de manera que se garantice una adecuada conexión con la capital de España y se minimice el impacto de los trabajos, tal y como ha informado en una nota de prensa.

El Principado considera que estas nuevas frecuencias deberían incorporarse tan pronto como sea posible y pasar a formar parte de la oferta estructural del corredor de alta velocidad Asturias-Madrid. Esta medida, junto con las previstas para operar las frecuencias habilitadas en dobles composiciones y utilizando trenes de mayor capacidad, permitirán optimizar las plazas disponibles y paliar el impacto sobre los tiempos de viaje, la regularidad y la calidad del servicio.

La Consejería de Movilidad sostiene que los cortes programados, entre las 14.00 horas del sábado y las 16.00 horas del domingo, supondrán una reducción significativa de la oferta de alta velocidad y provocarán una elevada concentración de la demanda en las franjas disponibles.

Si bien los cortes afectan a las frecuencias con menor demanda y quedan cubiertos los desplazamientos en las horas punta de los fines de semana, el Gobierno de Asturias juzga necesario reforzar la operativa para poder absorber la demanda.

Aunque valora las medidas anunciadas por Renfe para reforzar la oferta en los horarios no afectados, el Gobierno de Asturias ha solicitado al operador ferroviario iniciativas adicionales de gestión de la capacidad y planificación de la oferta.