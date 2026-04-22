El Principado plantea retirar temporalmente los servicios nocturnos en el Nalón para desconvocar la huelga

El Gobierno de Asturias propone suspender temporalmente los búhos en el valle del Nalón hasta incorporar las medidas fijadas en la evaluación de riesgos como solución a la huelga - PRINCIPADO

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha propuesto este miércoles una solución para poner fin a la huelga indefinida que mantiene una parte de la plantilla de la empresa concesionaria del transporte público por carretera en el valle del Nalón: suspender temporalmente los servicios de búho en esta área hasta que se incorporen las medidas que establezca el estudio de evaluación de riesgos laborales bajo criterio técnico.

Este estudio, impulsado tras la agresión sufrida por un conductor el 14 de marzo en Langreo, deberá tener en cuenta las características específicas del servicio en el valle del Nalón. Es decir, valorará factores como la tipología de las paradas de la línea, que se producen en espacios urbanos y abiertos a lo largo de todo el recorrido.

De este modo, se fijarán medidas teniendo en cuenta factores relevantes como el hecho de que el origen y destino de las expediciones tiene lugar en espacios abiertos y no en estaciones de autobús.

La suspensión afectaría exclusivamente a las frecuencias nocturnas y permitiría reestablecer la normalidad en el resto de servicios de la concesión. Además, tendría carácter temporal y estaría en vigor hasta que se acredite de manera fehaciente la implantación de las medidas dispuestas en el estudio de evaluación de riesgos por parte de expertos en seguridad y salud laboral.

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha sido el encargado de trasladar esta opción a los representantes de Comisiones Obreras y de la empresa para desconvocar el paro indefinido que se prolonga desde el 3 de abril. Además de los representantes sindicales y el responsable de recursos humanos de la empresa, han asistido a la reunión celebrada hoy el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García; la directora general de Transportes, Arantza Fernández, y el gerente del Consorcio de Transportes de Asturias, Gonzalo Canga.

En el transcurso del encuentro el Ejecutivo ha recordado que estos servicios se prestan en el marco de una concesión del Consorcio de Transportes de Asturias, lo que implica la obligación de cumplir los estándares de seguridad, calidad y prevención propios de un servicio público.

Los servicios nocturnos de búho ofertados por el consorcio en 2025 superaron los 270.000 viajeros.